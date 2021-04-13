В Калужской области пожароопасный сезон объявлен с 12 апреля

В понедельник, 12 апреля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление о начале пожароопасного сезона, сообщили KP40 в пресс-службе правительства.

Региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа сообщил о готовности к тушению лесных пожаров более 1000 человек и 551 единицы техники. В режиме онлайн мониторинг территории лесного фонда будет проводиться с 48 вышек сотовой связи, оснащенных видеокамерами системы «Лесохранитель», и 5 квадрокоптеров.

- Наиболее частая причина возникновения всех пожаров – человеческий фактор, - подчеркивают в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области. - За сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная и уголовная ответственность.