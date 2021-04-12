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В калужском правительстве рассказали о результатах использования космической деятельности

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 12.04.2021 16:00 4 297
В калужском правительстве рассказали о результатах использования космической деятельности

В понедельник, 12 апреля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША в режиме видеоконференции провел очередное заседание правительства региона.

- В ближайшее время откроется вторая очередь Государственного музея истории космонавтики, - отметил глава региона. - Она готова к встрече гостей. Мы должны достойно отметить те результаты, которых нам удалось достичь в реализации важнейших для страны и мира событий.

В продолжение заседания заместитель губернатора Дмитрий Разумовский доложил о результатах использования космической деятельности в государственном управлении и социально-экономическом развитии региона. По его словам, создание центров компетенций в сфере использования результатов космической деятельности в интересах государственных и муниципальных нужд является одной из основных задач, поставленных Президентом страны. В Калужской области таким центром является ГБУ КО «Калугаинформтех».

Данные из космоса могут повысить эффективность многих отраслей и придать импульс всей экономике. Космическая съемка помогает находить незаконные свалки, вырубки леса, следить за целевым использованием земель, обеспечивает дистанционный контроль строительных работ, состояния инфраструктуры и многое другое.

В регионе на основе данных дистанционного зондирования Земли формируются картографические материалы, необходимые для органов власти, местного самоуправления и населения региона. Например, для министерства сельского хозяйства реализована система мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения, что позволяет обеспечить объективный и независимый контроль этой деятельности. Данный проект вошел в 15 лучших практик Росреестра по использованию пространственных данных в Российской Федерации.

С использованием космической съемки в пяти муниципальных районах реализуется проект, в рамках которого выявляются объекты недвижимости, не поставленные на кадастровый учет и права на которые не зарегистрированы.

Региональная навигационно-информационная система является эффективным инструментом дистанционного контролирования выполнения транспортной работы с использованием технологии ГЛОНАСС. По состоянию на 31.03.2021 в системе осуществляют передачу информации 1 800 транспортных средств. Ее основными пользователями являются предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, уборку и содержание дорог, транспорт скорой медицинской помощи, школьные автобусы. Доступ к информации о пассажирских перевозках в области обеспечивает автоматизированная система информирования пассажиров и мобильное приложение «Яндекс.Карты».

В среднем региональным и муниципальным органам власти ежегодно предоставляется порядка 2500 картографических материалов.

Создан Геоинформационный портал Калужской области. Здесь размещены 36 геосервисов, которые содержат огромный объем информации о различных объектах.

В регионе, в одном из первых в стране, была запущена система спутниковых межевых станций. 6 станций собирают и круглосуточно транслируют измерительную информацию, полученную со спутников ГЛОНАСС и GPS, в единый центр. Информация со станций используется кадастровыми инженерами.

С министерством дорожного хозяйства прорабатывается проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы.

С ГКУ «Калугадорзаказчик» осуществляется пилотный проект по внедрению диспетчерской системы учета и содержания дорог. Это позволит автоматизировать приемку выполненных подрядчиком работ с учетом информации от метеостанций и датчиков, установленных на транспортных средствах.

Особое внимание было уделено проекту «Цифровая Земля». Область участвует в нем совместно с госкорпорацией «Роскосмос». Проект ляжет в основу целого семейства новых геоинформационных сервисов: эко-мониторинг, карьеры, строительный контроль, чрезвычайные ситуации, нарушенные земли, сельхозмониторинг и лесной контроль.

Подводя итог, Владислав Шапша отметил:

- Совсем недавно – 65 лет назад – человек полетел в космос, а уже сегодня мы имеем серьезные результаты космической деятельности, которыми активно пользуемся.

Губернатор обратил внимание руководства регионального министерства природных ресурсов на использование возможностей геоинформационных сервисов в лесоустройстве и при организации контроля за лесопользователями:

- Вопрос контроля за лесопользованием очень актуален и благодаря современным технологиям может принести быстрый и существенный результат.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 12.04.2021 16:00 4 297
Тэги: область
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