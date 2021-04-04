В Калуге родила ребенка 16-летняя девушка

За неделю, с 30 марта по 3 апреля, в Калуге родились 86 детей. Среди них 41 девочка и 45 мальчиков, сообщает городское управление ЗАГС.

Среди новорожденных была одна двойня.

Минимальный вес ребенка составил 1110 граммов, максимальный - 4500 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 16 лет, а самой старшей - 48. Самому молодому папе - 21 год, самому старшему - 50 лет.

В нашем городе появились Кассандра, Марьяна, Демьян, Лидия и Захар.

За это же время соединили свои судьбы 25 пар молодоженов. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, а самой старшей - 63 года. Самому молодому жениху - 20 лет, а самому старшему - 58 лет.