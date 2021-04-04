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В Калуге родила ребенка 16-летняя девушка
За неделю, с 30 марта по 3 апреля, в Калуге родились 86 детей. Среди них 41 девочка и 45 мальчиков, сообщает городское управление ЗАГС.
Среди новорожденных была одна двойня.
Минимальный вес ребенка составил 1110 граммов, максимальный - 4500 граммов.
Самой молодой маме исполнилось 16 лет, а самой старшей - 48. Самому молодому папе - 21 год, самому старшему - 50 лет.
В нашем городе появились Кассандра, Марьяна, Демьян, Лидия и Захар.
За это же время соединили свои судьбы 25 пар молодоженов. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, а самой старшей - 63 года. Самому молодому жениху - 20 лет, а самому старшему - 58 лет.
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