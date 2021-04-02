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«Прямая линия»: спросите доктора
В среду, 7 апреля, на вопросы калужан в редакции газеты «Комсомольская правда – Калуга» будут отвечать врачи – представители самых разных медицинских специальностей.
С 14:00 до 15:00 у вас будет возможность задать интересующие вас вопросы
- заместителю главного врача онкологического диспансера, врачу-онкологу высшей категории, доктору медицинских наук, главному внештатному онкологу Министерства здравоохранения КО Кудрявцеву Игорю Юрьевичу
- заведующему гинекологическим отделением Скугареву Сергею Анатольевичу
С 15:00 до 16:00 звонков по телефону «прямой линии» будет ждать заведующая поликлиническим отделением кожно-венерологического диспансера Боброва Ксения Юрьевна.
С 16:00 до 17:00 на вопросы калужан будет отвечать целый консилиум специалистов Калужского областной клинического стоматологической поликлиники.
- Владимир Сергеевич Цуканов, главный врач областной стоматологической поликлиники, заслуженный врач РФ.
- Зоя Юрьевна Цуканова, заведующая терапевтическим отделением.
- Ирина Петровна Кузьмичева, заместитель главного врача по лечебной работе.
Звоните в указанное время по телефону: 8 (4842) 79-04-54.
Вопросы можно оставить заранее в комментариях (внимание: некорректные комментарии и комментарии, не являющиеся вопросами, будут удаляться).
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