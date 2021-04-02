«Прямая линия»: спросите доктора

В среду, 7 апреля, на вопросы калужан в редакции газеты «Комсомольская правда – Калуга» будут отвечать врачи – представители самых разных медицинских специальностей.

С 14:00 до 15:00 у вас будет возможность задать интересующие вас вопросы

заместителю главного врача онкологического диспансера, врачу-онкологу высшей категории, доктору медицинских наук, главному внештатному онкологу Министерства здравоохранения КО Кудрявцеву Игорю Юрьевичу

заведующему гинекологическим отделением Скугареву Сергею Анатольевичу



С 15:00 до 16:00 звонков по телефону «прямой линии» будет ждать заведующая поликлиническим отделением кожно-венерологического диспансера Боброва Ксения Юрьевна.

С 16:00 до 17:00 на вопросы калужан будет отвечать целый консилиум специалистов Калужского областной клинического стоматологической поликлиники.

Владимир Сергеевич Цуканов, главный врач областной стоматологической поликлиники, заслуженный врач РФ.

главный врач областной стоматологической поликлиники, заслуженный врач РФ. Зоя Юрьевна Цуканова, заведующая терапевтическим отделением.

заведующая терапевтическим отделением. Ирина Петровна Кузьмичева, заместитель главного врача по лечебной работе.

Звоните в указанное время по телефону: 8 (4842) 79-04-54.

Вопросы можно оставить заранее в комментариях (внимание: некорректные комментарии и комментарии, не являющиеся вопросами, будут удаляться).