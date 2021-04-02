$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года

«Прямая линия»: спросите доктора

Опубликовано: 02.04.2021 09:30 0 442
«Прямая линия»: спросите доктора

В среду, 7 апреля, на вопросы калужан в редакции газеты «Комсомольская правда – Калуга» будут отвечать врачи – представители самых разных медицинских специальностей.

С 14:00 до 15:00 у вас будет возможность задать интересующие вас вопросы 

  • заместителю главного врача онкологического диспансера, врачу-онкологу высшей категории, доктору медицинских наук, главному внештатному онкологу Министерства здравоохранения КО Кудрявцеву Игорю Юрьевичу
  • заведующему гинекологическим отделением Скугареву Сергею Анатольевичу 


С 15:00 до 16:00 звонков по телефону «прямой линии» будет ждать заведующая поликлиническим отделением кожно-венерологического диспансера Боброва Ксения Юрьевна.

С 16:00 до 17:00  на вопросы калужан будет отвечать целый консилиум специалистов Калужского областной клинического стоматологической поликлиники.

  • Владимир Сергеевич Цуканов, главный врач областной стоматологической поликлиники, заслуженный врач РФ.
  • Зоя Юрьевна Цуканова, заведующая терапевтическим отделением.
  • Ирина Петровна Кузьмичева, заместитель главного врача по лечебной работе.

Звоните в указанное время по телефону: 8 (4842) 79-04-54. 

Вопросы можно оставить заранее в комментариях (внимание: некорректные комментарии и комментарии, не являющиеся вопросами, будут удаляться).

Опубликовано: 02.04.2021 09:30 0 442
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» запустил систему видеоаналитики в Людинове Калужской области
МегаФон создал платформу киберразведки
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 21 млрд рублей
За год в Калужской области число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома», выросло вдвое
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Всего проголосовало: 799
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Качественные офисные стулья
Дорожное строительство с помощью спецтехники
Постельное белье для ребенка: варианты наборов и их отличия

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru