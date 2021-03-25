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В Калужской области приметы предрекают ненастное лето
В четверг, 25 марта, в Калужской области ожидается ясная, солнечная погода.
Утром температура воздуха составит около -7 градусов.
Днем потеплеет до +6.
Порывы ветра – до 2 м/с. Влажность воздуха – около 80%.
Небо вновь затянет тучами в конце недели. При этом осадков в ближайшие дни в Калуге не ожидается.
Православные христиане 25 марта вспоминают святого Феофана. Ранее считалось, что к этому дню наступает настоящая весна и полностью тает снег.
По народным приметам, если 25 марта на улице стоит теплая и солнечная погода, то лето будет ненастным. На деревьях иней - в июне будет холодно и дождливо. Снег на муравейнике начал таять с севера - лето будет теплое и ясное, с юга - холодное.
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