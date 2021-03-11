Девять вопросов «Новым людям»

1 марта 2020 года была создана Всероссийская партия «Новые люди». О целях и задачах этой политической организации рассказываем в откровенных ответах на самые неудобные вопросы.

– Для чего надо было создавать в России еще одну партию?

– В стране должно, наконец, произойти обновление российской политики и взаимоотношений между государством и гражданами, а на политическую арену выйти по-настоящему новые лица. Если в новом созыве Госдумы окажется больше партий, ни у одной из них не будет даже простого большинства. Появится возможность высказывать на самом высоком государственном уровне больше разных мнений по поводу важных для страны проблем, создана основа для настоящей дискуссии, а это все будет способствовать повышению качества нашей жизни, сглаживать политические конфликты и недопонимание в обществе.

– Чем «Новые люди» отличаются от множества других российских партий?

— Это одна из немногих, если не единственная партия, которая не противопоставляет себя ни одной из существующих политических сил, не называет никого своими конкурентами и ко всем относится с равным уважением. Уважение — вообще одно из ключевых ценностей партии. Здесь открыты к конструктивному и плодотворному сотрудничеству с каждым, кто разделяет цели и ценности «Новых людей», вне зависимости от политических взглядов. В партии переосмысливают накопившийся опыт и ищут новые, соответствующие современным реалиям пути решения стоящих перед обществом вопросов.

– Это оппозиция или некое прокремлевское движение?

– «Новые люди» считают себя правоцентристской партией. Их цели схожи с целями действующей власти, но в партии считают, что этого можно достигать другими способами, когда в приоритетах будут интересы не крупного бизнеса, а обычных граждан страны. Поэтому «Новые люди» – это не оппозиция, но и не партия, близкая к кремлю. Это общественно-политическое движение, отстаивающее в первую очередь интересы мелкого и среднего бизнеса.

Россия — в первую очередь люди, которые в ней живут. Именно поэтому в партии предлагают шаги, направленные в первую очередь на улучшение качества жизни россиян и расширение их возможностей.

– Какой, в соответствии с программой партии, представляется идеальная система устройства жизни в России?

– Предлагая реформы и шаги для улучшения жизни, партия не декларирует цели построить идеальную систему, а руководствуется здравым смыслом. Надо прежде всего обращать внимание на то, что необходимо и возможно сделать здесь и сейчас, заложив основу для дальнейших преобразований.

– Кто те новые люди, которые входят в партию?

– В партии делают ставку на людей без политического опыта. В числе активистов – ученые, предприниматели, экономисты, преподаватели, журналисты, врачи, то есть люди самых разных профессий из разных сфер человеческой деятельности. Нет никого из известных фигур – артистов или спортсменов, которых привлекали бы для повышения рейтинга партии.

– Кто руководитель партии?

– Создатель и председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев – основатель и президент компании «Faberlic», которая работает с 1997 года.

Он также известен как общественный деятель. В 2010 году Алексей Геннадьевич с единомышленниками организовал «Зелёное движение России „ЭКА“ », силами которого по всей стране было высажено более 10 миллионов деревьев. С 2012 года в 13 регионах России действует основанная им образовательная программа «Капитаны».

«Новые люди» – это не вождистская партия в классическом понимании, которая продвигает одного человека. Её цель — объединение творческого и политического потенциала множества активных граждан по всей стране. Поэтому программа формируется через открытый конкурс идей и предложений рядовых членов партии.

– В свой первый год существований «Новые люди» уже участвовали в региональных выборах. Каковы их результаты?

– Как и у всех партий, главная цель «Новых людей» – выборы в Государственную Думу. Партия планирует преодолеть 5-процентный барьер и создать в федеральном парламенте свою фракцию. Также «Новые люди» планируют принять участие в региональных и муниципальных выборах.

По итогам избирательной кампании 2020 года 11 членов партии получили депутатские мандаты разного уровня в шести регионах России. Фактически партия сумела провести своих кандидатов во всех кампаниях, где была допущена к участию в выборах. Такого успешного старта не было ни у одной из новых партий.

– Что еще «Новым людям» удалось сделать за год?

– Сейчас у партии 73 штаба в 61 регионе страны. На старте, в сентябре 2020-го, их было всего 10. Процесс открытия штабов продолжается.

Недавно запущен проект «Марафон идей», в рамках которого партия собирает предложения от жителей всех регионов по улучшению жизни. Лучшие идеи войдут в предвыборную программу и станут основой для законодательных инициатив. При этом для участия в проекте необязательно быть членом партии, предложения принимаются от всех граждан.

В отличие от большинства непарламентских, партий, «Новые люди» работают не только в предвыборный период. Они активны даже в тех городах и регионах, где у них пока нет представителей в законодательных органах, часто их инициативы получают отклик как со стороны населения, так и со стороны властей.

Так, в Ярославле «Новые люди» провели масштабный опрос жителей, собрав их мнения о предстоящей в городе транспортной реформе. В результате власти согласились с тем, что необходимо провести доработку реформы и учесть при этом пожелания горожан.

Депутат Рязанской областной думы Вадим Польевтов предложил создать на Оке сеть причалов и баз отдыха. Восстановление пассажирского водного сообщения, отметил он, позволит организовать новые туристические маршруты, привлечь туристов и создать до 10 тысяч новых рабочих мест. Власти и предпринимательское сообщество региона уже поддержали эту идею, сейчас идет детальная проработка проекта и подготовка к его запуску.

– Что еще предлагает партия?

– Реформировать систему ЖКХ и жилищного строительства, чтобы стимулировать строительные компании на возведение энергоэффективных зданий, а жильцов, поставщиков услуг и управляющие компании — на инвестирование в энергосберегающие технологии и «умные» системы учёта ресурсов. Эти меры позволят снизить расходы российских семей на коммунальные услуги минимум на 20-25%.

– Ввести для работодателей, принимающих выпускников вузов на первую работу по специальности, налоговую льготу в виде полного возмещения уплаченных с зарплаты таких работников взносов и налогов — сейчас это более 30% от суммы зарплаты. Выплаты предлагается делать весь первый год работы выпускника в компании.

– Обеспечить избираемость всех, от кого зависит жизнь людей — начиная с участковых милиционеров, судей, прокуроров и заканчивая высшими должностными лицами.

– Запретить занимать одну и ту же выборную должность больше двух раз в жизни.

– Сделать выборы более конкурентными, снизив порог для прохождения партий в Госдуму с 5% (3-4 млн голосов) до 1 млн голосов. Отказаться от фильтров и сбора подписей за выдвижение кандидатов и партийных списков. Так можно предотвратить монополизацию законодательных органов и обеспечить представление интересов максимального числа избирателей.

– Создавать современную инфраструктуру, внедрять новые технологии и создавать рабочие места не только в мегаполисах, но и по всей стране. Это ускорит развитие территорий, вернет к активной жизни малые города и сельские населённые пункты.