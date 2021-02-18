«Роснефть» вырывается вперед в технологической гонке

Крупнейшая нефтегазовая компания страны провела пресс-конференцию по итогам 2020 года. В ее ходе основной акцент был сделан на достижения «Роснефти» в научно-исследовательской работе. Сейчас по программе инновационного развития реализуется свыше 130 корпоративных проектов. Только за прошедший год запатентовано 800 новейших технологий. На данный момент все они внедряются в производство.

«Роснефть» видит своей целью развитие отечественного технологического суверенитета. Один из ведущих игроков глобальной энергетики уделяет особое внимание инновациям в нефтегазовой отрасли.

Одно из важнейших научных направлений «Роснефти» - разработка технологий для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти. На базе собственных разработок удалось построить более 1500 горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта и дополнительно вовлечь в рентабельную разработку свыше 100 млн. тонн запасов.

В 2020 году компания ввела в эксплуатацию 9 горизонтальных скважин баженовской свиты, которые дали приток свыше 50 тонн в сутки, что соответствует лучшим мировым практикам и превосходит прошлый отечественный опыт в 2-3 раза.

Такие результаты получены собственному программному технологическому обеспечению, превосходящему зарубежные аналоги по перечню и скорости предлагаемых решений. К ПО «Роснефти» проявляют большой интерес многие нефтегазовые и нефтесервисные компании.

В 2020 году 23 профильные организации получили 115 коммерческих и более 40 тестовых лицензий на право использования симулятора гидроразрыва пласта «РН-ГРИД». Также свыше 50 академических лицензий на этот продукт передано двум ведущим вузам-партнёрам «Роснефти». Для решения прикладных и фундаментальных задач отрасли в «Роснефти» создан крупнейший в Европе научный нефтегазовый комплекс. В его состав входят 34 научно-технологических центра. Работу комплекса обеспечивают свыше 20 тысяч квалифицированных сотрудников, в число которых входят 800 кандидатов и докторов наук.

«Роснефть» возрождает также старейшие отраслевые институты страны, которые получают новую жизнь.

Например, на базе Института геологии и разработки горючих ископаемых создан крупнейший в мире центр по геологическому сопровождению бурения сложных горизонтальных скважин. В год это свыше 3000 объектов общей протяжённостью 1 млн. 300 тысяч метров. Работа ведется в круглосуточном режиме. При необходимости перерасчета модели и траектории скважин информация в течение 30 минут поступает на буровую. Накопленный экономический эффект от проведенных мероприятий уже превысил 1,5 млрд. руб.

«Роснефть» продолжает работу по обеспечению независимости от поставок импортных катализаторов. Эта задача является ключевой в области нефтепереработки. Собственные разработки «Роснефти» не уступают сегодня зарубежным аналогам, а по ряду показателей̆ превосходят их. Например, катализатор гидроочистки дизельных фракций, который̆ обеспечивает выработку дизельного топлива стандарта «Евро-5».

Активно развивается направление цифрового керна. В конце 2020 года совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» разработана первая версия программного комплекса, который позволяет оцифровать и получить трехмерные модели образцов пород из разных скважин. Это улучшит эффективность подбора методов увеличения нефтеотдачи для месторождений за счёт «цифрового» тестирования большого количества вариантов.

Собственную цифровую библиотеку «Роснефти» пополнят образцы керна из самых северных скважин, пробуренных на данный момент на российском шельфе. Осенью 2020 года компания провела стратиграфическое бурение на севере Карского моря. В 2021 году «Роснефть» продолжит эту работу в еще более сложных условиях Восточной Арктики.