Золото Калуги спрятали в вагон с навозом

«Смоленка» во время войны. По ней немцы входили в город.

Наш постоянный читатель Герман Тарасов рассказал невероятную историю, случившуюся в начале Великой Отечественной войны.

Про это, что произошло в 1941 году с золотым запасом Калуги знают даже краеведы. Когда мы пытали их расспросить, они только пожимали плечами. Известно лишь, что во время Великой Отечественной войны Калужское отделение госбанка было эвакуировано в Сызрань, и находилось там с 10 октября 1941 года по 5 февраля 1942 года.

- Конечно, никто подробностей не знает, - говорит Герман Николаевич. – Я сам случайно в детстве узнал эту любопытную историю.

Хитрый план

- В июле и августе враг стремительно продвигался вглубь нашей страны. От немцев уходили люди со своим скарбом, крупным и мелким рогатым скотом за Калугу, на восток, где ещё не пахло войной. Дамбы тогда ещё не было, и в половодье река Ока разливалась, соединяясь с речками Яченкой и Городенкой. Из-за этого здесь прорастали пышные, сочные луга, и по ним с западных областей, занятых врагом, шли беженцы со своей бедой. Глядя на бесконечные людские потоки, панические настроения среди калужан нарастали. Они усугублялись слухами о нападениях немецких диверсантов и просто банд грабителей на машины, вагоны с деньгами и золотом, которые пытались прорваться из обстрелов и огня. У всех на слуху были истории с грабежами инкассаторов в крупных городах, западнее Калуги: составы останавливали разными способами, сопровождавших их расстреливали, вагоны сжигали, золотую казну экспроприировали, присваивая себе. Между тем, фронт приближался и в таких непростых условиях нужно было спасать золотой фонд Калужского госбанка.

Кода-то в детстве я видел Петра Федоровича Миронова (фамилия точная, а в имени и отчестве могу ошибаться), который в 1941 году служил в должности замдиректора калужского госбанка. Помню, что Миронов жил на набережной в частном доме, и был заядлым охотником. Он держал 6 или 8 охотничий собак в вольерах. Они тогда общались с моим отцом, поэтому я его и знал.

Немецкие зенитки в городском парке.

Вот Миронов и рассказал удивительную историю. В 1941 году, когда директор банка поставил задачу сохранения и вывоза золотого запаса, это надо было сделать молниеносно, в строжайшей тайне и с ограниченными людскими и профессиональными ресурсами. Операцией по вывозу золотого запаса и вызвался руководить матёрый охотник Миронов, который изложил свой план действий. Провернуть все он предлагал под прикрытием малого железнодорожного состава, представлявшего из себя три – четыре вагона. По краям состава разместили открытые платформы с тощими, голодными, вонючими и вечно мычащими от стресса коровами. Платформы были сплошь устланы коровьими нечистотами, от которых разило зловонием, а в середине - вагон с сеном, фуражом. Так спрятали вагон с золотом Калуги, весь испачканный коровьим навозом. При составе находился приставленный инвалид для охраны. Как рассказывал впоследствии Миронов, на каждом полустанке народ с отвращением отворачивался от такого соседства, в ужасе морщив носы и ругая начальствующих остолопов, решивших вывезти «отходы» народного хозяйства таким незамысловатым, но вонючим способом. «Легче бы пристрелить этих коров», - говорили люди на каждой остановке такого состава. И каждый нормальный начальник железнодорожной станции немедленно давал зелёный свет: лишь бы поскорее избавиться от «позорного» соседства и не протушить этим исчадием зловония вверенную ему станцию! Целью же было отвлечь внимание потенциальных грабителей от состава. Операция со спасением и вывозом золота Калуги удалась блестяще, а Миронов был награждён.

Бросили накрытый стол и танк

- В декабре 1941 года стояли жесточайшие морозы, наряду с нашими воинами, Калугу защищал «генерал Мороз», как говорили сами немцы. Отступали фашисты из города по улице Смоленской, жильцы видели, как «доблестные покорители Европы» в сорока двух градусные морозы быстрым маршем покидали город в легком обмундировании, натянув свои пилотки на самые уши, зимнего обмундирования им не предназначалось. Немцы настолько быстро выводили свои части, что даже оставили приготовленный для своих офицеров новогодний праздничный стол в доме губернатора (бывший Дворец пионеров). Бросили даже свой танк, который замер подбитым на поляне при нынешнем комплексе музея Истории космонавтики. И долго-долго, чуть ли не до 1957 года, этот фашистский танк был объектом мести детей и подростков войны, оставшихся из-за него без родителей.

Оккупация Калуги началась 13 октября 1941 года. Освободили город 30 декабря 1941 года.

Дорогие читатели! Если вы помните, какой Калуга была раньше, как жили горожане, знаете интересные истории, у вас есть старые фотографии, напишите нам на st@kp.kaluga.ru.