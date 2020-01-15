Святочные гадания на ВИПов: у Артамонова и Денисова появятся младенцы

Святочные дни — ​самое волшебное, самое мистическое и самое подходящее для гаданий время. Считается, что с Сочельника до Крещения на землю сходят духи, через которых можно получить ответы на вопросы о будущем.

Мы решили воспользоваться этим моментом и отправились к одной известной калужской гадалке, чтобы с её помощью узнать, каким будет 2020 год для Калужской области, Калуги и первых лиц, от решений которых зависит в том числе и наша судьба.

Наша знакомая прорицательница много лет гадает на картах мадемуазель Ленорман. Причём делает она это исключительно на Святки. Люди утверждают, что многое из её пророчеств сбывается.

Опять новый градоначальник

— Исполняющий полномочия городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ сейчас находится в процессе оформления каких-то документов. В своей семье он по-прежнему главный, хранитель очага, но его в этом году ждёт много одиночества и даже разочарование. Высока вероятность, что вскоре у Денисова родится ребёнок.

У исполняющего полномочия выпала карта, на которой встречаются небо и земля. Это карта глобальных перемен. Возможно, это связано с его переходом с должности первого заместителя губернатора на пост градоначальника.

Кстати, есть вероятность, что в этом году эта должность снова станет вакантной. Впрочем, карты советуют Дмитрию Денисову поменьше напрягаться по этому поводу и побольше расслабляться. Тогда ситуация выправится сама, тем более что у градоначальника есть ключ от неё.

Потеря звёздного статуса

— Председатель городской Думы Александр ИВАНОВ в этом году может потерять свой звёздный статус и приобрести новый. В его жизни скоро грядут перемены. На подходе — ​неожиданные новости, которые связаны с интригами в его окружении.

Какая судьба ждёт губернатора Анатолия Артамонова, его зама Владимира Мазура, бывшего калужского градоначальника Дмитрия Разумовского и в целом весь город? Продолжение материала читайте в архиве газеты.