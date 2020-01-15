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Святочные гадания на ВИПов: у Артамонова и Денисова появятся младенцы

Оксана ИВАНОВА , Фото автора.
Опубликовано: 15.01.2020 20:00 0 1562
Святочные гадания на ВИПов: у Артамонова и Денисова появятся младенцы

Святочные дни — ​самое волшебное, самое мистическое и самое подходящее для гаданий время. Считается, что с Сочельника до Крещения на землю сходят духи, через которых можно получить ответы на вопросы о будущем.
Мы решили воспользоваться этим моментом и отправились к одной известной калужской гадалке, чтобы с её помощью узнать, каким будет 2020 год для Калужской области, Калуги и первых лиц, от решений которых зависит в том числе и наша судьба.

Наша знакомая прорицательница много лет гадает на картах мадемуазель Ленорман. Причём делает она это исключительно на Святки. Люди утверждают, что многое из её пророчеств сбывается. 

Опять новый градоначальник

Исполняющий полномочия городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ сейчас находится в процессе оформления каких-то документов. В своей семье он по-прежнему главный, хранитель очага, но его в этом году ждёт много одиночества и даже разочарование. Высока вероятность, что вскоре у Денисова родится ребёнок.

У исполняющего полномочия выпала карта, на которой встречаются небо и земля. Это карта глобальных перемен. Возможно, это связано с его переходом с должности первого заместителя губернатора на пост градоначальника.

Кстати, есть вероятность, что в этом году эта должность снова станет вакантной. Впрочем, карты советуют Дмитрию Денисову поменьше напрягаться по этому поводу и побольше расслабляться. Тогда ситуация выправится сама, тем более что у градоначальника есть ключ от неё.

Потеря звёздного статуса

Председатель городской Думы Александр ИВАНОВ в этом году может потерять свой звёздный статус и приобрести новый. В его жизни скоро грядут перемены. На подходе — ​неожиданные новости, которые связаны с интригами в его окружении.  

Какая судьба ждёт губернатора Анатолия Артамонова, его зама Владимира Мазура, бывшего калужского градоначальника Дмитрия Разумовского и в целом весь город? Продолжение материала читайте в архиве газеты.

Оксана ИВАНОВА , Фото автора.
Опубликовано: 15.01.2020 20:00 0 1562
Тэги: общество
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