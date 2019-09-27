Чеченский вопрос: как калужане сыграли в Грозном

Сборная Калуги (слева направо) — Максим Сёмкин, Алексей Пономарёв, Кристина Заляускайте, Василий Якушев, Антонина Бринько.

Сборная Калуги по спортивной версии «Что? Где? Когда?» приняла участие в турнире «Интеллектуальный Кавказ».

Фестиваль такого масштаба в Чечне состоялся впервые, но делался он явно с прицелом на то, что со временем станет традиционным. А поскольку Грозный пока ещё не назовёшь туристической Меккой (извините за невольный каламбур), то организаторы решили проявить всё своё гостеприимство, тем более что появилась возможность использовать средства президентского гранта, чтобы всё было на должном уровне.

Сумасшедшие интеллектуалы

— Одним из организаторов, приглашавших команды на турнир, была знаток из Владикавказа Людмила Глазьева, — рассказывает член сборной Калуги Алексей ПОНОМАРЁВ. — На съёмках телеверсии «Брейн-­ринга» она познакомилась со многими игроками, которым и предложила поучаствовать в грозненском фестивале. Капитаном сборной Калуги в телебрейне была Кристина Заляускайте, она и собрала нас на «Интеллектуальный Кавказ».

В качестве специального гостя пригласили и бессменного ведущего «Брейн-­ринга» Андрея Козлова, которому на открытии вручили кинжал. А вице-­­мэр Грозного Иса Хаджимурадов вместо скучных официальных речей рассказал весёлый, хотя и жутковатый эпизод из времён становления ­интеллектуального движения в Чечне.

После окончания Первой чеченской вой­ны он вместе с Мусой Дунаевым (который сейчас отвечает за молодёжную политику в республике) организовывал интеллектуальные игры для местных детей. Возникла идея снять турнир на видео, но ни у кого не было камеры. Начались поиски. В Грозном они ничем не завершились, зато друг Мусы из горного села предоставил ему свою камеру.

В целях безопасности выехать и вернуться в Грозный нужно было засветло, но на обратном пути уже стало темнеть. И встал классический выбор, почти как в «Умниках и умницах»: по какой дороге ехать. Одна — короткая и прямая, но на ней 18 блокпостов, вторая — длинная объездная, но и блокпоста всего 2. Решили ехать по длинной. Но оба друга водили плохо, а когда увидели перед собой бетонный блок, начали разворачиваться и машину занесло. На них тут же направили оружие и потребовали включить свет в салоне, но он не включался. Кое-как удалось убедить солдат не стрелять. Те успокоились, обыскали людей и машину, ничего запрещённого не ­нашли, но всё же спросили, что ребята тут забыли в такое время. Услышав честную историю об интеллектуальных играх и видеокамере, они лишь покрутили пальцем у виска.

— Вот такие мы тогда были сумасшедшие, — закончил рассказ Иса.

Радушный приём

— Нам предоставили номера в четырёхзвёздочной гостинице на 4 дня, причём с бесплатным питанием, — продолжает Алексей. — ­Отель находится на окраине Грозного, до центра около 25 минут езды. Рядом так называемое Грозненское море, то есть местное водохранилище. Там есть несколько пляжей, причём женщины загорают отдельно — для них отведено специальное место, куда не пускают мужчин старше 10 лет. Соответственно, есть отдельный мужской пляж. На водохранилище установлены поющие фонтаны и вообще довольно красивая подсветка.

— Поскольку фестиваль был во многом демонстрационным, для знатоков подготовили большую экскурсионную программу, — вспоминает Алексей. — В первый день нам показали город: Музей Ахмата Кадырова, мечеть «Сердце Чечни», так называемый Грозный-­сити. Потом мы добрались до водопадов и живописного горнолыжного курорта «Ведучи». Водопады очень классные, фотографии и близко не передают живых эмоций, которые испытываешь. Правда, из-­за того, что всё время приходилось кого-­нибудь ждать, мы потеряли много времени и не смогли доехать до горного озера, но и без этого впечатлений хватило.

— В принципе, обычное общение с женщинами там никак не порицается, а вот, к примеру, открыто знакомиться на улицах не принято, — объясняет Алексей местные традиции. — Например, к Кристине подходила девушка и пыталась взять у неё номер телефона для своего брата. Был ещё забавный эпизод, связанный с отношением к женщинам. Кристина на местном базаре хотела купить платье, но решила, что оно её полнит. Тогда продавщица сказала, что так даже лучше, здесь мужчины любят полненьких. Правда, Муса Дунаев, которому мы это рассказали, очень удивился.

Игровые моменты

Что касается самой игры, то она состоялась благодаря невероятному энтузиазму организаторов. Дело в том, что изначально, как это обычно и бывает на турнирах по спортивной версии ЧГК, вопросы заказывали у известной редакторской группы, но потом что-­то пошло не так.

По версии организаторов, в последний момент редакторы вдвое подняли цену, а в кулуарах ходила история, что часть денег пришлось потратить на встречу каких-­то важных персон. В любом случае, буквально за три дня удалось собрать пакет для проведения основного турнира «Что? Где? Когда?», дополнительной игры на кавказскую тематику и турнира «Своей игры».

Алексей, как и многие, ожидал обилия скучных вопросов на эрудицию, но пакет получился, как говорят знатоки, «играбельным», хотя и довольно простым.

— Мы по уровню, скорее, средняя команда, а вот знатоки посерьёзнее, наверное, временами скучали, — предполагает Алексей. — Например, игроки одесской команды, усилившиеся членом элитарного клуба Сергеем Виватенко. Правда, выиграть им не удалось, первое место заняли ребята из Краснодарского края. Мы же оказались только пятыми из 18 команд в основном турнире и четвёртыми в игре на кавказскую тематику. Последнее особенно обидно — не хватило всего одного взятого вопроса до «бронзы». Если в следующем году повторим попытку, то, возможно, получится замахнуться уже на призовые места.

Эта статья была опубликована в №39 газеты «Калужский перекрёсток» от 25.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.