Собачья работа, или Как Юппи стала глазами калужанки

Почему животные-поводыри — редкость на наших улицах.

— Юппи, место! Сидеть! — строгим голосом говорит Галина. Собака смотрит умоляющим взглядом, но слушается.

— Ну ладно, иди сюда!

Собака срывается с места, начинает прыгать на хозяйку, лижет ей лицо и руки.

Юппи — лабрадор-ретривер. Ей два с половиной года. Она не просто домашний питомец, а главная помощница Галины БЫКОВОЙ — её глаза.

Полноценная жизнь

У Галины с рождения проблемы со зрением, подростком она перенесла несколько сложных операций.

— Я вижу только какие-то крупные предметы, цвета, есть светоощущение, — рассказывает девушка. — Благодаря тому, что выросла в большой семье — у меня две сестры и брат, — никогда не чувствовала негативного отношения сверстников, никто меня не дразнил, не обижал. Сестра брала в свою компанию. С детьми-инвалидами впервые познакомилась лишь в 9-летнем возрасте в специализированной школе.

Вместе с мамой Галя жила в Мещовске. А когда её не стало, решила перебраться к сестре в Калугу.

Галина, несмотря на инвалидность, всегда хотела быть самостоятельной, не зависеть от близких людей.

— Я даже вяжу крючком, — показывает девушка яркие крупные цветы.

Как-то у председателя Калужской областной ­организации Всероссийского общества слепых Галя познакомилась с собакой Тайной.

— Она такая умная, дружелюбная, ласковая. После этого я буквально «заболела» собакой, — рассказывает Галина.

Она узнала, что инвалидам по зрению положена собака-поводырь, её называют «собака-проводник». В поисках верного друга девушка оказалась в Российской школе подготовки собак-проводников ВОС в Купавне. Выяснилось, что для каждого желающего животное подбирается индивидуально.

Знакомство

— Собаку подбирают по физическим параметрам. Заполняешь анкету, пишешь свой рост, пол, возраст, вес и пожелания — мальчика или девочку, окрас. У меня никаких пожеланий не было. Я сама невысокая, поэтому и собачка у меня маленькая. Если собака будет большая, я её просто не удержу, — рассказывает Галина. — Мне сказали, что мою собаку зовут Юппи, я поплакала — имя не понравилось, а переименовать нельзя. Потом добавили, что она палевого окраса, я ещё поплакала, потому что хотела чёрную, такую же, как Тайна.

После личного знакомства с Юппи девушка прошла специальное обучение.

— Инструктор показывал, как и что собака умеет. Сказали, что мы очень друг другу подходим. А бывает, что животное и человек долго притираются друг к дружке. Случается, что инвалид разочаровывается, отказывается от собаки. Ведь это очень большая, сложная работа. Нужно, чтобы собака тебя слушалась, подчинялась, уважала, иначе на улице не сможет тебя вести. Увидит любую встречную собаку — и уйдёт.

Юппи ведёт себя хорошо, все команды выполняет. Единственная слабость — она очень общительная девочка, желает со всеми встречными животными познакомиться. Но я её одёргиваю: «Нельзя. Юппи, работай!»

Мы с ней хорошо работаем. От улицы Константиновых до Дома музыки ходим пешком.

С собакой на концерт

По закону собака-поводырь имеет право свободно заходить со своим хозяином в общественные здания, магазины, транспорт. Вместе с Галей Юппи ходит на концерты в Дом музыки.

— Я понимаю, что до Юппи собак там не было. Поэтому написала письмо директору, спрашивала, как это организовать, — рассказывает Галина. — А бывает, что инвалиды слишком агрессивно начинают отстаивать свои права.

Да, мы имеем права, но мы имеем и обязанности. Надо уважать окружающих. Кто-то ведь боится собак. Поэтому я заранее предупредила. Есть зрители, которые стараются Юппи погладить, а есть такие, которые её обходят. В общественном месте она всегда в наморднике. Хотя вообще-то её морда должна быть свободной, чтобы Юппи могла в любой момент подать предмет, который я уроню.

В Доме музыки мы сидим в первом крайнем ряду у служебного выхода. Если какая-то нештатная ситуация, всегда можем незаметно уйти. Но пока ничего такого не было. Только один раз она гавкнула на концерте, когда свет погас и зрители начали аплодировать.

Собака-поводырь настолько сурова, что может доставить очень серьёзные неприятности окружающим. К примеру, зализать до щекотки или заулыбать до боли в мышцах.

Совместный труд

У Юппи — два паспорта: один из них подтверждает, что она не просто собака, а проводник. А стать проводником даже не любая породистая собака может. Для этого зверю нужно обладать определённым характером и неслабой выдержкой.

— Собака-проводник должна быть прежде всего дружелюбной, ни в коем случае не нападать на прохожих. К инвалиду на улице может подойти любой человек, прикоснуться, спросить, не нужна ли помощь. ­Юппочка абсолютно безопасна для окружающих. Максимум, что может сделать, — залижет.

Бывает, что собака умная, но боится резких звуков. Представьте, идёт слепой по городу, где-то посигналила машина, раздался хлопок, закричал ребёнок — собака рванулась и повлекла человека за собой. В итоге он не знает, где находится, в какие кусты влетел.

Моя ничего не боится. Бывает, мы по улице Кирова идём, я вздрагиваю от неожиданных звуков, а ей хоть бы что. Часто слышу восхищённые возгласы: «Глянь, это же собака-поводырь!» На шлейке у неё есть специальный знак, который указывает на это.

Чтобы Юппи не потеряла навыков, она должна постоянно работать, иначе станет обычным домашним питомцем. Собака не просто ведёт меня по городу, а запоминает маршруты. Я могу с ней выйти и сказать: «Магазин!» или «Выгул!» И она знает, куда меня вести.

Дорогой друг

— У всех собаки как собаки — первыми просыпаются и будят хозяев, а у нас всё наоборот. Она утром дрыхнет, я её расталкиваю: «Юппи, вставай, пошли гулять! Тебе это тоже надо!» — смеётся Галина.

Несмотря на то что собаки-поводыри дают возможность незрячему человеку быть более самостоятельным, встретишь их у калужских инвалидов редко.

— Завести собаку — это как выйти замуж или родить ребёнка. Тебе приходится полностью менять свою жизнь, подстраивать её под потребности животного, — говорит Галина. — Но не берут собак в первую очередь потому, что это очень дорого.

Незрячим компенсируют расходы на собаку — 24,5 тысячи рублей в год. Эта сумма не покрывает даже половины затрат. Абы чем животное кормить не будешь, а хорошие корма дорогие. Бывает, что инвалид хочет взять собаку, а его родственники категорически против. Мне в этом плане повезло, семья поддержала. При этом кормлю, гуляю и ухаживаю за собакой только я. Остальные лишь играют. У меня есть знакомый, который стесняется ходить с собакой-поводырём. Он говорит, тогда все сразу видят, что он инвалид. Некоторые из-за этого вместо шлейки со специальным знаком «собака-проводник» надевают на животное обычный ошейник.

А вот по Гале видно, что она рядом с Юппи чувствует себя уверенно.

— Благодаря ей мне не нужно с кем-то согласовывать свои передвижения, подстраиваться под планы родственников и друзей. Если я хочу на концерт, в магазин или погулять, то иду. Юппи оказала положительное влияние даже на моё здоровье. Раньше у меня всегда было повышенное давление, а появилась собака, пришлось много гулять, соблюдать режим. Я была у врача, теперь вообще всё отлично — без препаратов, без санатория, всего за полгода здоровье улучшилось. Юппи помогла завести новых знакомых. Я общаюсь с незрячими людьми, у которых есть ­собаки-поводыри, в чате, с калужанами-собачниками — на улице. А сколько удовольствия мне дарит Юппи просто своим присутствием! С ней можно поиграть, погладить, да и просто поговорить. Мой инструктор, Екатерина Балесная, которая помогала нам с Юппи найти общий язык, как-то сказала: «Если бы Юппи была человеком, она была бы поэтом!» Думаю, это правда.

Каждый год в Купавне ­незрячие люди со своими ­собаками-поводырями участвуют в соревнованиях. В следующем году Галина хочет подать заявку на участие с Юппи.

— Я в ней уверена. Она очень умная девочка, меня не подведёт, — говорит девушка.

Эта статья была опубликована в №36 газеты «Калужский перекрёсток» от 04.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.