Победитель конкурса «Бодибогиня-2019» определён

Итак, пришло время объявить победителя нашего конкурса «Бодибогиня – 2019», который мы объявили в начале августа.
Всего в нём приняло участие 7 девушек. За их кандидатуры и голосовали калужане. Борьба велась не на шутку, но победительницей стала Анна Макарова. Она с самого начала заняла лидирующую позицию, но уже на второй день голосования ей на пятки стала наступать Светлана Антропова.
Но все равно до победы Светлане не хватило 148 голосов. Она набрала 320, в то время как за Анну проголосовали 468 человек. К слову, она очень спортивный человек и даже сдала нормы ГТО на золотой значок.
Всего в голосовании приняли участие рекордные 1739 человек.
Победительница получила приз от партнёра конкурса – фитнес-клуб JoyFit, а так же букет цветов в подарок от нашего сайта.
Партнёр расщедрился аж на месячный абонемент в свой фитнес-клуб на Правом берегу.
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