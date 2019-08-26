Стала известна дата и место прощания с Изабеллой Лысцевой

Как мы уже писали, в понедельник, 26 августа, на 74-м году жизни скончалась известная тележурналистка, автор огромного количества исторических и культурных программ и документальных фильмов о Калужском крае Изабелла Лысцева.

Прощание с ней состоится 28 августа в 12.00 в Доме печати по адресу ул. Марата, 10.

На каком кладбище будет похоронена Изабелла Вениаминовна пока неизвестно.