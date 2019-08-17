Часы с запертой внутри девочкой установили в Калуге

Утром в субботу, 17 августа, на площадке рядом с Инновационным культурным центром на улице Октябрьской в Калуге установили «Памятник потерянному времени».
Инсталляция выполнена в виде гигантских песочных часов, в нижней части которых сидит девочка, закрыв лицо руками, а в верхней находится песок, который вот-вот начнёт на неё сыпаться.
– Памятник показывает, что нельзя терять времени, когда пропадают люди, нужно действовать сразу, – говорят волонтёры. – Каждый год в Калуге пропадают дети, пожилые люди, мужчины и женщины. Для того, чтобы все пропавшие были найдены, нужны не только усилия служб, но и помощь неравнодушных людей.
- Простое правило: пропал ребёнок – начинайте поиски немедленно! - написано на табличке, закрепленной на часах. – Ежегодно в России регистрируются десятки тысяч случаев пропажи детей и взрослых. К сожалению, не всех найдут живыми. Многих из них могли бы спасти, если бы о пропаже сообщили незамедлительно. Но мы не хотим никого беспокоить, не хотим выглядеть глупыми паникёрами и до последнего думаем, что всё обойдется. Если вы сообщили о пропаже на третий день, то по статистике вероятность того, что кого-то уже нет в живых – 50%!
В 2014 году этот памятник создали на средства волонтёров из отряда «Лиза Алерт». Сначала его установили в парке «Музеон» в Москве, затем инсталляция стала ездить по российским городам.
В Калуге часы должны простоять около года. Затем памятник отправится в какой-то другой город.
Напомним, нашему городу эту инсталляцию передали ещё в конце 2018 года, однако волонтёрам долго не удавалось согласовать с властями место установки.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» - это объединение добровольцев, которые уже почти 9 лет занимаются поиском пропавших людей в России. Организация возникла в сентябре 2010 года, когда группа из примерно 500 стихийно собравшихся человек искали пропавших в окрестностях подмосковного Орехово-Зуево пятилетнюю Лизу Фомкину и её тётю. Тело девочки нашли через 10 дней, тёти — днём ранее, обе скончались от переохлаждения. Волонтёры, участвовавшие в поисках, выступили с идеей создать поисково-спасательный отряд. И в октябре 2010 года был запущен сайт lizaalert.org. В честь погибшей девочки отряд получил название «Лиза Алерт». С калужскими представителями отряда можно связаться через группу в «ВКонтакте».
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