Завод, отравляющий Товарково, пытаются закрыть через суд

В четверг, 20 июня, Росприроднадзор сообщил об итогах проверки ООО «Первый завод», по вине которого жители Товарково регулярно задыхаются от смрада.

По итогам этой проверки, проведенной в апреле-мае, выяснилось, что предприятие виновно в нарушении ряда статей КоАП, а именно – «Порча земель» и «Несоблюдение экологических требований».

Ведомство уже высчитало и предъявило для возмещения сумму ущерба (она пока не называется) и подало заявление в суд с просьбой приостановить деятельность завода до устранения нарушений.

Решение судом пока не принято. Первое заседание по этому вопросу состоялось 11 июня, а второе назначено на завтра, пятницу 21 июня. Если суд согласится с доводами Росприроднадзора, заводу грозит остановка деятельности на срок до 90 суток.