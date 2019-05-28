Обзор недели: белая чиновничья горячка

В среду, 29 мая, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике Ольга Пайер, педагог-организатор Областного центра дополнительного образования им. Ю.А. Гагарина» делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.
Обзор недели
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Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
Приступ заболевания зафиксирован на этот раз в Хакасии. Диагностировали его специалисты самого высокого уровня. Президиум генсовета «Единой России» принял решение об исключении из партии главы Ширинского района Сергея Зайцева (мы не родственники). В стадии обострения он совершил нападение на журналиста. Во время съёмок программы «Вести. Дежурная часть» в рабочем кабинете чиновника тот после вопроса, почему «жители района, пострадавшие от пожаров, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях», кинулся на корреспондента и повалил его на пол. Своё поведение глава района объяснил спланированной провокацией со стороны журналиста и пообещал пожаловаться на него в СК. Но теперь он сам пациент Следственного комитета.
— Вчера случился очередной приступ «белой чиновничьей горячки», — прокомментировал инцидент секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак. — Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками, иди на татами или на ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти.
Не поспоришь. Однако проблему массовой эпидемии с помощью татами и рингов не решить — да и нет их у нас в таком количестве. Но есть, к счастью, Луна. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ представил план по её освоению. К 2030 году планируется строительство первой лунной базы. А там, глядишь, и массовое переселение начнётся. Видимо, почуяв неладное, премьер-министр Дмитрий Медведев призвал руководство космической госкорпорации «прекратить болтать о том, куда мы полетим в 2030 году», и заниматься делами. А дела там — на миллиарды. О таких параметрах хищений в Роскосмосе заявил ранее председатель СКР Александр Бастрыкин.
Стадия обострения — и в руководстве МВД. После ряда законодательных инициатив о многократном повышении штрафов за нарушение ПДД ведомство выходит на новый уровень. В правительство направлен документ с предложением за рецидив вождения в нетрезвом виде наказывать конфискацией автомобиля. Ну и что, что частная собственность? Ну и что, что стоят машины очень по-разному? Ну и что такого вообще?! Сотрудникам ГИБДД — новое поле деятельности, госбюджету, какая ни есть, копеечка. Само предложение можно истолковать как меру поддержки отечественных производителей. В надежде, что злоупотребляющие водители пересядут на российские авто — их ведь не так жалко.
Напоследок все же спустимся из лунного мира в подлунный. Пусть будет хоть одна новость из мира людей. Пусть невесёлая. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» открыл в московском парке «Музеон» инсталляцию «84». Это силуэты 84 детей, пропавших в 2018 году. 25 мая объявлен Днём пропавших детей. В лунном правительстве такие вопросы не рассматриваются.
Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе Ольге Пайер, педагогу-организатору Областного центра дополнительного образования им. Ю.А. Гагарина».
— Вот уже неделю каждый день проводим для учеников начальной школы квест-игру «Калужские узоры». Придумала её 4 года назад, но тогда это был мини-вариант для дочки. А когда в областном центре мы стали готовиться к 300-летию образования Калужской провинции, написала специальный сценарий игры для школьников. Больше двух месяцев ходила по исторической части города, выискивала интересные места. Хотелось, чтобы дети сделали для себя множество открытий, познакомились с архитекторами, которые спроектировали историческую часть Калуги, — Никитиным, Ясныгиным. Основная часть игры проходит в Гостином дворе. Всего 7 заданий — например: какое архитектурное сооружение напоминает русский головной убор? Чтобы ответить, надо очень внимательно рассмотреть весь комплекс Гостиных рядов. Уже 7 классов успели поиграть, впереди — ещё 3 класса!
— Мы с мужем — велосипедисты и любим кататься по окрестностям Калуги в радиусе от 20 до 50 км. На прошлой неделе было тепло, мы поехали к водоёмам и даже открыли купальный сезон! Сначала добрались до сероводородных озёр — народу много, вода холодная. А потом отправились на Ургу, впервые побывали в месте, где находится устье этой реки. На Угре тоже искупались, вода пока прохладная.
— Дочка Полина успешно закончила 6-й класс. По русскому языку — стабильная пятёрка. Полина учится в лицее № 9. Окончание учебного года её класс отметил поездкой Москву. Дочка привезла массу впечатлений. Она впервые побывала на 89-м этаже Международного делового центра «Москва – Сити», вид на столицу с высоты её просто поразил. Сейчас мы строим планы на летние каникулы. Сначала Полина будет отдыхать в лагере, потом у нас — традиционный ежегодный поход на лодках. А после этого поедем на море!
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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