Главная > Новости > Общество

11 миллионов потратят на ремонт «шарика»

22.05.2019 11:35 8 799 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
11 миллионов потратят на ремонт «шарика»

Ремонт памятника 600-летию Калуги обойдётся примерно в 11 миллионов рублей. Во вторник, 21 мая, об этом сообщила начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН.

Напомним, в конце прошлого года мы рассказывали о плачевном состоянии «шарика». На новость нашего сайта тогда отреагировал губернатор области Анатолий Артамонов.

- Это же позорище! Я не нахожу никаких слов, чтобы оценить это безобразие! – комментировал ситуацию губернатор.

Глава области тогда распорядился покрыть памятник медью, как это было изначально.

- Сейчас он из ржавого железа, - отметил он.

Что касается нового памятника, который планировалось установить на Правом берегу к 650-летию Калуги, то пока конкретные проекты не называются.

По словам Юлии Ковтун, в настоящее время несколько вариантов композиции прорабатывается на экспертном уровне.

Уважаемые читатели, а что вы хотели увидеть к 650-летию Калуги? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Растоптали и забыли: художник добивается увековечения имён репрессированных 22.05.2019 12:34

Обзор недели: состязания «настоящих полковников» 21.05.2019 21:30

Полиция ищет мужчину, попавшего на фото 21.05.2019 16:30

Каменный мост начал разваливаться 21.05.2019 16:12

Медицинский форум ЦФО впервые прошел на Калужской земле 21.05.2019 12:18

Народные новости
1678 15
ajax
1081 1
ajax
1152 6
ajax

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 23 мая, 10:00
Выставка животных «Экзоферма»
Панорама, ТЦ
сб 25 мая, 12:00
 Фестиваль уличной еды
Калуга
сб 25 мая, 17:00
Спектакли от Чемоданного кукольного театра
Калуга
вс 26 мая, 11:00
ДивоФест 2019
Обнинск

Для детей

чт 23 мая, 10:00
Спектакль "Коза-Дереза"
Орион, КЗТА
сб 25 мая, 11:00
Спектакль «Илья Муромец и Соловей – разбойник»
Калужский театр кукол
сб 25 мая, 12:00
"Театральный саквояж" Фестиваль театрализованной деятельности
Центральный парк культуры и отдыха
сб 25 мая, 15:00
Фестиваль мыльных пузырей
Калуга

Концерты

чт 23 мая, 19:00
Концерт фортепианной музыки
Дом музыки
пт 24 мая, 19:00
Юрий Шатунов «Не молчи»
Филармония
вс 26 мая, 17:00
Отчетный концерт "Dance rush"
Арена КТЗ, ДК
вс 26 мая, 19:00
Ledstar, хиты мирового рока
Мажор, бар

Кино

Маугли дикой планеты
Покемон. Детектив Пикачу
Мстители: Финал
Отпетые мошенницы
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

В Калуге прошел первый Семейный фестиваль «PROДети»

Сегодня 13:29
Новости компаний

«Ростелеком» за 2018 год отбил более 700 тыс. кибератак на инфраструктуру клиентов

«Ростелеком» предложил целый год бесплатно смотреть «Wink ТВ-онлайн»

«Ростелеком» предложил умные кассы малому и среднему бизнесу

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
 356
ООО «Леруа Мерлен Восток»
 186
ООО «Обувная фабрика Ромер»
 399
АО «Обнинскоргсинтез»
 103
ЗАО «Лореаль»
 43
ООО «Ново Нордиск»
 81
Филиал АО «Магна Автомотив Рус» в г. Калуга
 94
ООО «ЛИР»
 20
ООО «Фольксваген Груп Рус»
 193
АО «Автоэлектроника»
 31
ООО «Нестле Россия»
 34
ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
 36
ООО «НЛМК-Калуга»
 85
АО ПИК-Индустрия НЗ ЖБК
 6
ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг»
 29
ООО «Агро-инвест»
 36
Отель Амбассадор Калуга
 35
Всего проголосовало: 1767
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В Калуге прошел первый Семейный фестиваль «PROДети»

Газэнергобанк Сегодня 13:29

Газэнергобанк - Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

Газэнергобанк 30 апр 2019 11:20

Газэнергобанк - Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге

Газэнергобанк 19 апр 2019 15:44

Газэнергобанк - Знакомимся с системой бесконтактных платежей

Газэнергобанк 15 апр 2019 10:28

Новости партнеров

Вячеслав Кантор: война с терроризмом – это прежде всего идеологическая борьба

Ресепшн 21-го века – объект современного искусства или сдержанность форм

Что такое виниры?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.