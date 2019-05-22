11 миллионов потратят на ремонт «шарика»

Ремонт памятника 600-летию Калуги обойдётся примерно в 11 миллионов рублей. Во вторник, 21 мая, об этом сообщила начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН.
Напомним, в конце прошлого года мы рассказывали о плачевном состоянии «шарика». На новость нашего сайта тогда отреагировал губернатор области Анатолий Артамонов.
- Это же позорище! Я не нахожу никаких слов, чтобы оценить это безобразие! – комментировал ситуацию губернатор.
Глава области тогда распорядился покрыть памятник медью, как это было изначально.
- Сейчас он из ржавого железа, - отметил он.
Что касается нового памятника, который планировалось установить на Правом берегу к 650-летию Калуги, то пока конкретные проекты не называются.
По словам Юлии Ковтун, в настоящее время несколько вариантов композиции прорабатывается на экспертном уровне.
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