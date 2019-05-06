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Беспредел на кладбище: пенсионера похоронили в пределах чужой ограды

06.05.2019 21:35 0 969 Елена Французова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Беспредел на кладбище: пенсионера похоронили в пределах чужой ограды

Перед Пасхой семья Малаховых — Мишиных решила убраться на кладбище в Авчурино. Подойдя к захоронению своих родственников, они обнаружили, что оградка сорвана и сдвинута в сторону, железный столик и лавочка валяются чуть не на памятниках, а сбоку появилась свежая могила.

Самоуправство

Железный крест, венки без традиционных надписей. Из надписи на табличке становится понятно, что тут ещё в феврале был похоронен какой-­то пенсионер.

— Вот здесь лежит моя бабушка, в 72-м году похоронили, папу — в 83-м, дядьку — в 84-м, — смахивая слёзы, рассказывает пенсионерка, инвалид II группы Валентина МИШИНА. — До сих пор не могу поверить, что кто-­то взял и в нашу оградку какого-­то дедушку похоронил. Что же это за беспредел?

В шоковом состоянии женщина вместе с дочерью добрела до администрации села.

— Там быстро выяснили, что дедушку похоронил двоюродный племянник — молодой парень с московской пропиской, — вспоминает Светлана МАЛАХОВА. — Его телефон сразу нашли.

И он тут же приехал. Ни извинений, ни раскаяния. Вёл себя довольно агрессивно, кричал. Заявил, что была зима, хоронить дедушку где-­то надо, и он не нашёл ничего лучше, чем положить его в нашу оградку, так как по соседству с ней покоятся его родственники — мол, зачем ему далеко ходить.

Причём пенсионера погребли так, что семье Малаховых — Мишиных для того, чтобы подойти к своим захоронениям, приходится наступать на свежую могилу — она оказалась в проходе.

Хорони где хочешь

Кладбище в Авчурино разрастается с неимоверной быстротой, забираясь то на барский сад, то на лес. Когда-­то захоронения Малаховых — Мишиных было крайним, сейчас оно уже фактически в центре.

Как нам рассказали в администрации села, погост не поставлен на баланс, он лишь находится в процессе межевания. Поэтому каждый хоронит где и как хочет.

— На прошлой неделе у нас было разбирательство по вопросу этого захоронения. Как нам пояснили в прокуратуре, мы ничего сделать не можем, так как кладбище пока селу не принадлежит. Мы посоветовали семье, которая считает себя пострадавшей, обратиться в полицию. Вторая сторона готова восстановить ограждение за свой счёт, — прокомментировали нам в администрации села.

Однако вторая сторона нам сразу же заявила, что восстанавливать ограду не собирается, якобы и не она её повредила.

— Я ничего не сносил, не ломал. У меня там похоронены прабабушка, прадедушка, — рассказал Антон ИВАНЕНКО. — Мы хотим своё захоронение удлинить. Это они пытались нагородить там чего-­то, гектары себе отхреначить буковкой П, буковкой Зю. Людям это не нравится. Это некультурно, бессовестно. У нас маленькая оградка, а люди хапают. Никто так не делает. Это сумасшествие.

Антон Иваненко утверждает, что из-­за оградки, которую установили Малаховы — Мишины, он не может пройти к своим захоронениям. Правда, о том, что его калитка находится совсем с другой стороны, он говорить не стал.

Напрасные труды

Ограда Малаховых — Мишиных имеет нестандартную форму: в виде буквы Г.

— Когда наше захоронение было крайним, люди стали бросать рядом с ним мусор, и со временем это место превратилось в свалку. Там росло огромное дерево, которое однажды упало и повредило нашу ограду, — вспоминает Светлана. — Мы эту свалку разгребли, дерево выкорчевали. Привели территорию в порядок и огородили. Пока здесь была помойка, никому эта земля была не нужна.

Раньше на месте захоронения была свалка.

— Если бы он знал, как досталось мне эта ограда, — говорит пенсионерка. — Я собирала на неё несколько лет, откладывала с пенсии. Ухаживаешь, ухаживаешь. И тут такое...

- Нам и дедушку этого жалко, он-­то ведь ни в чём не виноват, - считает Светлана. - Стали думать, как договориться. И вдруг замечаю, что из этой могилы, там, где стоят венки, выползает змея. Полицейский подошёл, посмотрел — оказалось, гадюка.

Страж порядка, которого вызывали на место, не стал обнадёживать женщин, пояснив, что, скорее всего, к ответственности молодого человека привлечь не удастся, так как, по сути, здесь все захоронения самовольные.

— Полицейский сказал, что у второй стороны не было злого умысла: могилы не повредил, памятники целы. А то, что у нас часть ограды пропала, в лучшем случае компенсирует по цене металлолома, — говорит Светлана.

В пресс-­службе УМВД России по Калужской области нам сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка: выясняются обстоятельства случившегося.

Часть ограды, стол и скамейку неизвестные выкопали и перенесли. Теперь, чтобы пройти к своим родственникам, Малаховы — Мишины вынуждены наступать на чужую могилу.

Эта статья была опубликована в №18 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.

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Авторы
Елена Французова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: общество
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