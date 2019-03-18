Выставка работ победителя World Press Photo пройдёт в Калуге

В среду, 20 марта, в 18:30 в калужском Доме музыки откроется выставка калужского фотографа, лауреата престижных профессиональных наград Алёны КОЧЕТКОВОЙ.
С циклом «Как я болела», опубликованном на нашем сайте, Алёна в 2019 году стала победителем в одной из номинаций самого престижного международного конкурса фотожурналистики World Press Photo. До этого за все 64 года существования конкурса этой награды удостаивался только известный калужский фотограф - Николай Низов в 1987 году. Интересно и то, что Алёна Кочеткова – одна из восьми русских женщин, получавших эту награду.
В коллекции Алёны также множество других международных и всероссийских профессиональных наград.
На выставке в Калуге будут представлены избранные фотопроекты, созданные за последние 10 лет.
- В этих фотографиях воспоминания о беззаботном детстве в деревне, размышления о жизни и месте человека в мире, эксперименты, превращающие бытовое в фантастическое, - говорят организаторы.
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