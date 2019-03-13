Калуга эпохи Ивана Грозного: крепость, пожары, подземные ходы

Часть калужского посада. Ныне это Центральный парк культуры и отдыха.

Художник, краевед Владимир ТОЛСТОВ восстановил планировку нашего города, каким он был 5 веков назад. На днях вышла его книга «Реконструкция калужского посада ХVI века» с вложенной внутрь картой.

Владимир не коренной калужанин, хотя по женской линии у него в роду — Александра Прокошина, известная певица хора им. Пятницкого, наша землячка. Он родился на Кольском полуострове, в г. Ковдор, за полярным кругом.

— Теперь этот город называют столицей Гипербореи, — говорит Толстов. —И туристы протоптали туда дорогу. В Ковдоре раньше и не подозревали, что это какое-то место силы. Сейчас у нас там уже никого не осталось: брат погиб в 1988 году в Афганистане, двоюродная сестра уехала в Америку, другая сестра живёт в Питере.

По первому образованию Владимир — строитель, закончил ЛИСИ в Санкт-Петербурге. А по второму — художник (изостудия архитектурного факультета). Его художественный дебют состоялся в 1986 году в Питере, на выставке «Митьки» и Борис Гребенщиков» в ДК железнодорожников.

— В Питере я жил на Пушкинской, 9. А культовое место, мекка рок-музыкантов, художников — Пушкинская, 10. Там «Митьки» обитали, Саша Флоренский, «ДДТ», «Ноль» концерты давали. Под окнами кино снимали … И Костя Кинчев с собачкой гулял. Интересное место! Сидели, курили в сквере, знакомились с художниками. Наверное, моя следующая книга будет об этом времени.

А потом я жил в Москве, рисовал для «Комсомольской правды», сотрудничал с Гуманитарным фондом им. Пушкина — писал искусствоведческие обзоры. Были у меня и выставки нео­авангарда. В Москве познакомился с будущей женой — калужанкой и переехал сюда.

Тайная карта

— В Калуге, пообщавшись со многими людьми, понял, что в истории города — сплошные белые пятна, особенно это касается таинственной эпохи Ивана Грозного, Лжедмитрия II. А у меня аналитический склад ума, дотошный. Стало интересно посмотреть на Калугу глазами Ивана Грозного. Как выглядел деревянный город ХVI века? Считается, что Иван Грозный трижды был здесь, но я думаю, что намного больше. Потом что угрозу с юга первой принимала Калуга, дальше уже — Москва. Именно Калуга была стратегически важна. Иван Грозный сделал из города сильную крепость, неприступную.

Владимир Толстов.

Я изучил карту калужского посада Маргариты Фехнер и план посада ХVI-ХVII веков Петра Трейтера, сопоставил факты. И тут мне случайно попалась «Подземная карта Калуги» некоего А. Крылова. Но она считается артефактом 50 на 50%. Никто не знает, откуда она взялась. Кто-то говорит, что, возможно, сделана современниками. Однако точно известно, что до революции был такой картограф Крылов. Сохранилась только одна его карта — Калуга 1912 года, где остальные, непонятно. И вдруг в Можайске всплывает его карта подземной Калуги. Я наложил её сверху на карту историка, исследователя Маргариты Фехнер, поставил лампы, и вдруг, словно из тумана прошлого, все проявилось. И башни, и дороги совпали.

Конечно, у меня были и проверочные данные. Известно, что Иван Болотников в 1607 году ремонтировал, укрепляя, 16 башен. Это внешний контур. На карте они встали на свои места. ­После Болотникова и Шуйского в Калугу пришёл Сагайдачный, сжёг город, людей мучил, пытал, что творилось — ужас. А потом люди стали всё восстанавливать, в 1619-1922 годах сделали второе, внутреннее кольцо — новый острог. И на картах опять сошлись все башни. Новый острог горел при сильнейшим пожаре, случившемся в 1622 году, он простоял всего 3 года.

Все дороги ведут в Калугу

— Я стал представлять, как выглядела Калуга, рисовал карту, расставлял, что где находилось. Если современный город разбит на районы, то раньше он делился на сотни, которые назывались по церквям: Архангельская сотня, Георгиевская и т. д. В каждой — воины и сотник.

Калуга была центральным торговым местом, сюда вели все дороги. Рядом Ока — единственная река, которая течёт на север, по ней можно попасть в Новгород. Приезжали торговать из Москвы, Смоленска, Тулы. В Калуге в то время были прекрасные мастера- краснодеревщики, делали посуду, мебель, их знали в Европе.

Перед современной площадью Старый Торг находились Красные ряды, где торговали тканями, одеждой, мехом, обувью, посудой, лошадьми. Рядом — соляные ряды, здесь солили рыбу, мясо. Воины возили запасы соли с собой. Соляные торговцы в то время были очень богатыми.

По современной Воробьёвке проходил Воробьёвский овраг. По одной версии, здесь били воров, которые крали товар из Красных и Соляных рядов, — их секли розгами и даже топили в Оке. По другой версии, в овраге стояли зерновые амбары, куда слеталось много воробьёв. Позже овраг засыпали.

Казанский монастырь до церковной реформы был не женским, а общим. Монахи отливали колокола и пушки — технология одна. На его территории были пушечные дворы. И здесь, по моей версии, находился стан Ивана Болотникова.

С водой проблем в Калуге не было: било много сильных ключей, по городу текли ручьи, речушки. На месте известного дома по нынешней Ленина, 100, проходил Городенский овраг с подземными ключами. Кроме того, рыли глубокие колодцы: по одним данным — 25 м, по другим — 50 м. Вода — проточная, её невозможно было отравить.

На моей карте много деревьев, потому что кругом были сады. Те, кто описывал Калугу того времени, например, барон Сигизмунд фон Герберштейн, отмечали, что город — красоты необыкновенной, весь утопает в яблоневых садах, и много храмов. В Калуге долгое время соседствовали сады и усадьбы. А картошку выращивали за пределами города.

Люди пропадали под землей

— Подземная Калуге ещё интереснее. Эпоха Ивана Грозного — это расцвет подземелий. Все храмы Калуги соединялись ходами. Подземный ход шёл и на Правый берег. По некоторым сведениям, он был такой широкий, что по нему могли свободно проехать 4 вооружённых всадника. Такие чудесные мастера были в то время!

По преданию, в 1512 году праведный Лаврентий Калужский внезапно появился на месте боя князя Симеона с агарянами-татарами на Оке и помог выиграть сражение. Я думаю, что загадочное появление Лаврентия связано с тем, что от Симеонова городища (на самом деле это был укреплённый замок с 4 башнями) к Оке вёл подземный ход.

Тайных ходов под Калугой было много. На случай вой­ны всё хранили под землёй. И, если что, уходили в подземелье. Делали всевозможные ловушки, лабиринты, чтобы чужаки не проникли. Сначала мастера делали проходы деревянными, потом — ­каменными, они были ещё надежнее, не обрушались.

В последующие века в Калуге под землёй часто пропадали люди, поэтому ходы заделывали. Так, в 1886 году на склоне Березуйского оврага случился оползень, открылось подземелье. После того как там пропало с десяток калужан, искавших сокровища, губернатор Арцимович приказал ход замуровать. Много ходов обрушилось во время Великой Отечественной войны, эти «дыры» потом залили бетоном. А ход на Правый берег затопило водой, когда в советское время строили мост и вбивали сваи.

Два в одном

— Моя книга тоже загадочная. Она двусторонняя. Первая часть — реконструкция и описание деревянной Калуги ХVI века. А перевернув книгу, вы найдёте детективно-историческую повесть «Невероятное происшествие в уездном городе К.» с лихо закрученным сюжетом. Шпион Наполеона случайно проваливается в подземелье города К. Что он там находит и каким образом выбирается — пусть останется интригой.

Эта статья была опубликована в №11 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.