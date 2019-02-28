Дискуссия о школьной травле: «Почему это происходит именно со мной?»

В среду, 27 февраля, в Инновационном культурном центре в Калуге состоялась пресс-конференция, посвящённая старту проекта «Я – не чучело!» Его придумали участники Мастерской творческих инициатив им. А.Б. Плетнёва. Как мы рассказывали, цель проекта – обратить внимание общества на проблемы подростковой жестокости и агрессии.

Участники проекта – школьники в возрасте от 12 до 17 лет. В течение двух месяцев их ждут мастер-классы, на которых психологи расскажут ребятам, как вести себя в конфликтных ситуациях, актёрские тренинги, совместные просмотры художественных фильмов с их последующим обсуждением. Финальной точкой проекта станет постановка спектакля «Вдох – выдох», где на одну сцену с профессиональными актёрами выйдут дети.

- Наш проект не ставит целью решить проблему подростковой жестокости, - говорит руководитель проекта «Я – не чучело!» Леонид КЛЁЦ. – Мы хотим, чтобы о ней хотя бы заговорили.

Всего в спектакле шесть героев: трое подростков, трое взрослых. Две «взрослые» роли будут исполнять профессиональные актёры: Екатерина КЛЕЙМЁНОВА и Вячеслав СОКОЛОВ. Подростков сыграют подростки. Отбор на главные роли проходил в два этапа. Первый – заочный. Дети присылали свои видеовизитки. В очный тур прошли 35 человек. Из них выбрали четверых: Софью ЕРИЛОВУ, Полину БАРАБАНЩИКОВУ (им по 14 лет), Анну НОСКОВУ и Павла ВИТКОВА (им по 17).

- Все дети, которые пришли на кастинг, очень хорошие, талантливые ребята, поэтому мы подумали и решили задействовать в постановке и их тоже, - говорит Леонид Клёц. – Они будут участвовать в пластических этюдах либо петь в хоре. Музыку для спектакля уже пишет Алёна Бирюкова. Она же будет исполнять роль учителя музыки. Возможно, мы также задействуем в постановке родителей подростков, участвующих в проекте, либо зрителей.

«Ты жирная дура»

Премьера спектакля состоится в мае на сцене Инновационного культурного центра. Если он окажется востребованным, то, возможно, войдёт в репертуар ИКЦ.

- Я считаю, что это очень нужный проект, - говорит заместитель директора по воспитательной работе школы № 15 Елена ЗУБОВА. – Мы бы хотели, чтобы этот спектакль посмотрели все наши дети с 8 по 11 классы. Проблема действительно важная.

По данным института образования ВШЭ, проанализировавшего итоги более 80 исследований подросткового буллинга, в России с травлей сталкивается около 30% школьников.

- Совершенно невозможно предугадать, кто станет жертвой буллинга, - говорит психолог проекта «Я – не чучело!» Мария ЩУРОВА. – Это могут быть как очень успешные дети: обеспеченные, красивые, умные, – так и дети социально неблагополучные, с физическими недугами. Когда мы говорим о травле, дело не в ребёнке, который ей подвергается – дело в коллективе, в котором это происходит.

Виноваты всегда взрослые: учитель или родители, которые либо не замечают проблемы, либо знают о ней, но считают, что ребёнок должен сам разобраться с ней. Как практикующий психолог я сталкиваюсь с вопиющими случаями нарушения детской безопасности педагогами.

По мнению Марии, сейчас эта проблема особенно актуальна. Если раньше ребёнок мог укрыться от преследователей хотя бы дома, то теперь он часто становится ещё и жертвой так называемого кибербуллинга.

- Есть Интернет, социальные сети, которые не позволяют ребёнку чувствовать себя защищённым. Например, он пришёл домой, а на телефон или в соцсети пришло сообщение: «Ты жирная дура». Как правило, жертвы травли всегда испытывают стыд и вину за то, что с ними проиходит. Поэтому очень важно говорить об этой проблеме, объяснять детям, что их вины в том, что произошло, нет. Надеюсь, проект «Я – не Чучело!» поможет подросткам понять, что разговаривать на эти темы нестыдно и нестрашно.

Откровенный разговор

Постепенно мероприятие из формата пресс-конференции перешло в доверительный разговор. Оказалось, что все участники встречи так или иначе сталкивались с проблемой травли. Кто-то был в роли жертвы, кто-то – обидчиком, и почти все находились в позиции наблюдателей.

- Я до 4-го класса был достаточно пухлым мальчиком, поэтому мне доставалось, - рассказал Леонид Клёц. – Это продолжалось до тех пор, пока я не пошёл в спорт и не похудел.

- Я была в роли наблюдателя, - говорит хореограф проекта Ксения ГОЛЫЖБИНА. – У нас в классе училась девочка, которую избивала другая девочка, она росла в неблагополучной семье, и с ней никто не хотел связываться. Прямо в коридоре собиралась вся школа и наблюдала за мордобоем. Никто не вмешивался. Это продолжалось два года, пока в 9-м классе девочку, которая была обидчицей, не отчислили из школы.

- А я сама была буллером в 4-м классе, - призналась Мария Щурова. – У нас училась девочка, её мама работала уборщицей. И я постоянно одноклассницу этим дразнила, доводя её тем самым до слёз. Всё закончилось тем, что в школу пришла её мама. Она оказалась замечательной женщиной, мы до сих пор с ней общаемся. Она очень вежливо со мной поговорила. «Я действительно работаю уборщицей, - сказала она. – Но разве это плохо? Разве это повод обижать мою дочь?» Мне стало безумно стыдно, и я после этого никогда не дразнила свою одноклассницу.

«Детям очень сложно!»

То, что такая проблема действительно существует, подтвердили и юные участники проекта. Как выяснилось, некоторые из них тоже становились объектом насмешек со стороны сверстников.

- В 1-6 классах одноклассники оказывали на меня сильное давление, - говорит Софья Ерилова. – Бывало, я сижу, обедаю, вдруг кто-то подходит и толкает локтём. Иногда меня окружали и говорили, что я не так одеваюсь, что у меня не такой портфель. Бывали случаи, когда мои вещи брали и закидывали на самые верхние полки или разбрасывали по всей школе. В такие моменты сидишь и удивляешься: почему это происходит именно со мной? Была я и в роли наблюдателя. Пыталась воздействовать на обидчиков, но в результате их агрессия переходила на меня и уже я становилась для них новой мишенью. Я надеюсь, что этот проект поможет нам достучаться до сверстников. Хочется сказать тем, кто травит: «Хватит! Остановитесь! Посмотрите на это со стороны! Посмотрите, как плохо тем, кого вы гнобите! А если вас так?» И очень хочется поддержать тех, кто оказался в подобной ситуации. Чтобы они поняли, что не одни такие. С этим может столкнуться каждый.

- Детям очень сложно, - добавляет Анна Носкова. – Иногда они идут на отчаянные меры, когда видят, что им некому помочь. Те же самые классные руководители не всегда следят за атмосферой в классе. Им важно только, присутствуешь ты на уроке или нет. Учителя отстраняются от наших конфликтов, не хотят в них влезать, говорят, что дети должны решать свои проблемы сами.

- Проблема есть и до конца она не решается, - согласилась Елена Зубова. – Чтобы решить её, нужно учить и учителей. К сожалению, не все они являются для детей вторыми мамами. Часто они просто урокодатели. Возможно, ваш проект изменит мировоззрение не только детей, но и взрослых – педагогов.

Уважаемые читатели!А вы становились жертвами буллинга? Расскажите ваши истории в комментариях.