Обзор недели: синдром хронической усталости

26.02.2019 21:30 828

В среду, 27 февраля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике клинический психолог Калужского областного перинатального центра Андрей Скатов делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Сильнее всего на прошлой неделе моё воображение поразила новость с таинственной аббревиатурой «ПДК» в заголовке. Узнал я о ней по наводке уважаемого коллеги, а условно независимые и безусловно лояльные наши СМИ её почему-то пропустили. 18 февраля российское отделение Greenpeace направило в профильные министерства и федеральные службы письма с просьбой дать оценку действующим нормам предельно допустимой концентрации (то самое ПДК) вредных веществ в воздухе. Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) РФ и Роспотребнадзор эти нормы всё повышают, повышают и никак не успокоятся. Речь идёт об исходящих от мусорных полигонов канцерогенах — феноле, формальдегиде, метилмеркаптане и других не самых полезных веществах. Как сообщает официальный сайт Greenpeace Russia, норматив ПДК метилмеркаптана, принятый на сегодняшний момент, в 60 раз выше того, который существовал 10 лет назад. И в 660 (!) — норматива 1999 года. Здоровье нации — приоритетная задача, как говорится.

Однако, по версии российских СМИ, главное событие недели — Послание Президента РФ Федеральному Собранию. Темой его, как на фоне падающего рейтинга и ожидалось, стала внутренняя повестка, а не внешняя политика. Вместо прошлогоднего образа монолитной неприступной крепости — раздираемая социальными противоречиями страна. 19 млн. бедных, проблемы демографии, проблемы здравоохранения, проблемы образования, проблемы ЖКХ, проблемы малого и среднего бизнеса, проблемы, проблемы, проблемы…

Президент, само собой, намерен их все решить. Но откуда они в таком количестве и в такой концентрации на нас вдруг свалились, я из Послания так и не понял.

Прекрасная Тина Канделаки охарактеризовала речь президента лаконично. «По сравнению с прошлогодним Посланием это прям смена курса. От милитаризации — к национал-социализму», — написала она в своём «Твиттере», видимо, не сразу разобравшись со значением слов. А когда ей подсказали, стала оправдываться, мол, совсем не то имела в виду. «Понаберут верных, а требуют, как с умных», — прокомментировал какой-то высокомерный умник.

Лучом света в тёмном царстве, казалось бы, стали в послании президента отдельные социально благополучные регионы, среди которых упомянута и Калужская область. Но недоверчивые калужане своими недобрыми комментариями в соцсетях омрачили и этот слабый лучик надежды.

Острая стадия всенародного обсуждения Послания президента уже прошла. На поверхности — усталость россиян верить обещаниям. Реплика главы Сбербанка Германа Грефа довершает общую картину:

— Президент тоже устал от невыполненных призывов.

Мы все устали! Мы все уходим?

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе клиническому психологу Калужского областного перинатального центра Андрею СКАТОВУ. — Одно из главных открытий, сделанных мной за последний год, — программа «Время, вперёд!», которая выходит на канале YouTube. Она посвящена позитивным изменениям, которые ежедневно происходят в нашей стране: новые разработки, технологии, строительство мостов, заводов, дорог, — и которые часто остаются незамеченными, потому что СМИ больший акцент делают на негативных событиях. Жизнь в постоянном стрессе влияет на наше здоровье. И обострение многих заболеваний — как психических, так и физических — часто связано именно с увеличением объёма негативной информации. Поэтому развитие формата позитивных передач я считаю ценным и важным.

— В этом году нашей Школе материнства исполняется два года.

У нас уже есть несколько сотен выпускниц, появились определённые положительные результаты: снизился процент операций кесарева сечения, уменьшилось количество различных патологий. Мы подготовили для будущих мам видеоцикл учебных лекций. Вскоре они будут опубликованы в Интернете. Праздник по случаю двухлетия нашей школы планируется на конец апреля – начало мая. На нём представим гостям наш гимн. Стихи и музыку для него написали сами.

— Недавно побывал на презентации книги Алексея Урусова «Тайны старой Калуги. Живые истории».

Для меня знакомство с творчеством Алексея стало значимым событием. Ещё раньше я читал его статьи в газете «Калужский перекрёсток» и на сайте kp40.ru. Именно такая подача истории нашего города меня захватывает. Жду, когда появится свободная минутка, чтобы почитать книгу Алексея.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

1 марта. 30 лет назад (1989) Тарусский краеведческий музей получил официальный статус и стал филиалом Калужского областного краеведческого музея. У его истоков стояли подвижники краеведения: Н.М. Арутюнов, В.В. Щербаков, В.А. Никифоров, Г.И. Грановский. Первые экспозиции для просмотра они предоставили к 47-й годовщине освобождения города от фашистов — 19 декабря 1988 года. Таруса вошла в историю русского искусства как место плодотворного вдохновения. Музей рассказывает о литературно-художественной жизни «русского Барбизона», народных промыслах, истории и этнографии края. Тарусская вышивка стала одним из брендов региона.



30 лет назад (1989) Тарусский краеведческий музей получил официальный статус и стал филиалом Калужского областного краеведческого музея. У его истоков стояли подвижники краеведения: Н.М. Арутюнов, В.В. Щербаков, В.А. Никифоров, Г.И. Грановский. Первые экспозиции для просмотра они предоставили к 47-й годовщине освобождения города от фашистов — 19 декабря 1988 года. Таруса вошла в историю русского искусства как место плодотворного вдохновения. Музей рассказывает о литературно-художественной жизни «русского Барбизона», народных промыслах, истории и этнографии края. Тарусская вышивка стала одним из брендов региона. 5 марта. 10 лет назад (2009) планетарий Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского принял посетителей после реконструкции. Установка новой техники и специальных аппаратов сделала Калужский планетарий еще более уникальным. Впервые планетарий в Калуге был открыт 3 октября 1967 года.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!