Обзор недели: синдром хронической усталости

В среду, 27 февраля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике клинический психолог Калужского областного перинатального центра Андрей Скатов делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.
Обзор недели
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Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
Сильнее всего на прошлой неделе моё воображение поразила новость с таинственной аббревиатурой «ПДК» в заголовке. Узнал я о ней по наводке уважаемого коллеги, а условно независимые и безусловно лояльные наши СМИ её почему-то пропустили.
18 февраля российское отделение Greenpeace направило в профильные министерства и федеральные службы письма с просьбой дать оценку действующим нормам предельно допустимой концентрации (то самое ПДК) вредных веществ в воздухе. Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) РФ и Роспотребнадзор эти нормы всё повышают, повышают и никак не успокоятся. Речь идёт об исходящих от мусорных полигонов канцерогенах — феноле, формальдегиде, метилмеркаптане и других не самых полезных веществах. Как сообщает официальный сайт Greenpeace Russia, норматив ПДК метилмеркаптана, принятый на сегодняшний момент, в 60 раз выше того, который существовал 10 лет назад. И в 660 (!) — норматива 1999 года. Здоровье нации — приоритетная задача, как говорится.
Однако, по версии российских СМИ, главное событие недели — Послание Президента РФ Федеральному Собранию. Темой его, как на фоне падающего рейтинга и ожидалось, стала внутренняя повестка, а не внешняя политика. Вместо прошлогоднего образа монолитной неприступной крепости — раздираемая социальными противоречиями страна. 19 млн. бедных, проблемы демографии, проблемы здравоохранения, проблемы образования, проблемы ЖКХ, проблемы малого и среднего бизнеса, проблемы, проблемы, проблемы…
Президент, само собой, намерен их все решить. Но откуда они в таком количестве и в такой концентрации на нас вдруг свалились, я из Послания так и не понял.
Прекрасная Тина Канделаки охарактеризовала речь президента лаконично. «По сравнению с прошлогодним Посланием это прям смена курса. От милитаризации — к национал-социализму», — написала она в своём «Твиттере», видимо, не сразу разобравшись со значением слов. А когда ей подсказали, стала оправдываться, мол, совсем не то имела в виду. «Понаберут верных, а требуют, как с умных», — прокомментировал какой-то высокомерный умник.
Лучом света в тёмном царстве, казалось бы, стали в послании президента отдельные социально благополучные регионы, среди которых упомянута и Калужская область. Но недоверчивые калужане своими недобрыми комментариями в соцсетях омрачили и этот слабый лучик надежды.
Острая стадия всенародного обсуждения Послания президента уже прошла. На поверхности — усталость россиян верить обещаниям. Реплика главы Сбербанка Германа Грефа довершает общую картину:
— Президент тоже устал от невыполненных призывов.
Мы все устали! Мы все уходим?
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе клиническому психологу Калужского областного перинатального центра Андрею СКАТОВУ.
— Одно из главных открытий, сделанных мной за последний год, — программа «Время, вперёд!», которая выходит на канале YouTube.
Она посвящена позитивным изменениям, которые ежедневно происходят в нашей стране: новые разработки, технологии, строительство мостов, заводов, дорог, — и которые часто остаются незамеченными, потому что СМИ больший акцент делают на негативных событиях. Жизнь в постоянном стрессе влияет на наше здоровье. И обострение многих заболеваний — как психических, так и физических — часто связано именно с увеличением объёма негативной информации. Поэтому развитие формата позитивных передач я считаю ценным и важным.
— В этом году нашей Школе материнства исполняется два года.
У нас уже есть несколько сотен выпускниц, появились определённые положительные результаты: снизился процент операций кесарева сечения, уменьшилось количество различных патологий. Мы подготовили для будущих мам видеоцикл учебных лекций. Вскоре они будут опубликованы в Интернете. Праздник по случаю двухлетия нашей школы планируется на конец апреля – начало мая. На нём представим гостям наш гимн. Стихи и музыку для него написали сами.
— Недавно побывал на презентации книги Алексея Урусова «Тайны старой Калуги. Живые истории».
Для меня знакомство с творчеством Алексея стало значимым событием. Ещё раньше я читал его статьи в газете «Калужский перекрёсток» и на сайте kp40.ru. Именно такая подача истории нашего города меня захватывает. Жду, когда появится свободная минутка, чтобы почитать книгу Алексея.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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