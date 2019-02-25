Калужане оплачивают картами только треть покупок

В 2018 году лишь 29,8% покупок было совершено с помощью банковских карт. По этому показателю наша область существенно уступает общероссийскому показателю в 43%, сообщило в понедельник, 25 февраля, агентство «РИА Новости».

В рейтинге регионов по доле безналичных платежей Калужская область заняла 41 место.

В лидерах Москва и Московская область. Там картой оплачено почти 85% покупок. Также в первой десятке: Магаданская (61,9%), Иркутская (58,9%), Калининградская (54,9%) области, Санкт-Петербург (53,1%), Томская область (52,9%), Камчатский край (52,6%), Коми (51,7%) и Тыва (47,6%).

В Севастополе (4,7%), Дагестане (1,9%) и Чечне (1,8%) по-прежнему предпочитают иметь дело с наличными. Эти регионы последние в рейтинге.

Отметим, что на 1 октября 2018 года в России выпущено 268 миллионов банковских карт. Примерно по три карты в среднем на каждого взрослого россиянина.

Уважаемые читатели! А как вы оплачиваете покупки? Пишите в комментариях!