Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 19 декабря
$ 66.75 0.12
75.78 0.39
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Бывший главный полицейский Калуги ушёл в правительство

19.12.2018 17:34 1 1456 Дмитрий Ивьев
Бывший главный полицейский Калуги ушёл в правительство

Станислав Орехов (слева) возглавил управление административно-технического контроля, а Вадим Мартынов - УМВД по Калуге.

Как мы уже рассказывали, в среду, 19 декабря, стало известно, что начальником управления административно-технического контроля Калужской области назначен Станислав ОРЕХОВ. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Анатолий Артамонов.

Ранее Орехов руководил управлением МВД по Калуге. На нашем сайте выходил фоторепортаж об одном из дней его работы. С этой должности Орехов ушёл в августе.

Новым начальником городского УМВД в ноябре был назначен полковник полиции Вадим Мартынов, приехавший к нам из Орловской области.

В апреле этого года, напомним, главным полицейским Калужской области стал Александр Дедов. Он также из Орловской области.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: общество станислав орехов вадим мартынов
Еще новости из рубрики «Общество»

Первый гипермаркет «Карусель» в Обнинске стал юбилейным для X5 19.12.2018 14:56

Приговор по делу врачей зачитывают в Калуге 19.12.2018 11:50

Обзор недели: тотальный рэп 18.12.2018 21:30

Энергия для бизнеса 18.12.2018 17:28

Штрафы собираются увеличить в Калуге 18.12.2018 16:58


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 20 декабря, 08:30
Благотворительная акция "Светлый ангел"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
пт 21 декабря, 17:00
Открытие Новогодней елки
Силикатный, ДК
пт 21 декабря, 19:00
Каrаоке party
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вт 25 декабря, 19:00
Праздник «Семейное Christmas Party»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 22 декабря, 12:00
Военно-исторический фестиваль «Освобождение Калуги»
Калуга
вс 23 декабря, 17:00
Новогодняя афиша Калуги 2019: все мероприятия
Калуга
вс 23 декабря, 13:00
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
вс 30 декабря, 18:00
Новогодняя афиша Медыни
Калужская область
пн 07 января, 10:30
Реконструкия в честь Освобождения Мещовска от немецко-фашистских захватчиков.
Калужская область
пн 31 декабря, 22:00
Встреча Нового Года 2019 в Лаврово - Песочне
Лаврово - Песочня, база отдыха
ср 02 января, 11:00
Интерактивный спектакль "Новогодние приключения Ивана-Стрельца"
Орион, КЗТА
ср 02 января, 12:00
Городской досуговый проект «Новогоднее настроение»
Центральный парк культуры и отдыха

Для детей

чт 20 декабря, 10:00
Новогодний утренник и спектакль «Пастушка и трубочист»
Орион, КЗТА
чт 20 декабря, 10:00
«Космоспасение Деда Мороза»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
чт 20 декабря, 14:30
Новогодние мастер-классы
Дом мастеров
чт 20 декабря, 18:00
Новогодние спектакли от Чемоданного - кукольного театра "Карусель"
Калуга

Концерты

ср 19 декабря, 21:00
Океан Ельзи tribute
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 21 декабря, 21:00
Dёргать! 17 лет группе!
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 20 декабря, 19:00
«Bel Suono», Шоу трех роялей
Филармония
чт 20 декабря, 19:00
«Bel Suono». Рождественский концерт
Филармония

Кино

Щелкунчик и четыре королевства
Гринч
Бамблби
Аквамен
Блоги компаний

«Спасибо от Сбербанка» запускает партнерство с онлайн-шутером Warface

Вчера 17:46
Новости компаний

«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя

За год калужане сгенерировали 60 Терабайт бесплатного интернет-трафика «Ростелекома»

«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику

В калужском «Кванториуме» «Ростелеком» установил «Умный дом» с электронной библиотекой

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Удаленное управление и контроль объектов в современных реалиях

Крупномерные деревья и особенности их пересадки в зимнее время года

Чем заняться в колоритном городе Тбилиси

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.