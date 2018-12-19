Бывший главный полицейский Калуги ушёл в правительство

Станислав Орехов (слева) возглавил управление административно-технического контроля, а Вадим Мартынов - УМВД по Калуге.

Как мы уже рассказывали, в среду, 19 декабря, стало известно, что начальником управления административно-технического контроля Калужской области назначен Станислав ОРЕХОВ. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Анатолий Артамонов.

Ранее Орехов руководил управлением МВД по Калуге. На нашем сайте выходил фоторепортаж об одном из дней его работы. С этой должности Орехов ушёл в августе.

Новым начальником городского УМВД в ноябре был назначен полковник полиции Вадим Мартынов, приехавший к нам из Орловской области.

В апреле этого года, напомним, главным полицейским Калужской области стал Александр Дедов. Он также из Орловской области.