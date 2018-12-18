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Обзор недели: тотальный рэп

18.12.2018 21:30 2 289 Дмитрий Ивьев
Обзор недели: тотальный рэп

В среду, 19 декабря, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике практикующий психолог Мария ЩУРОВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

 

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:

Сбербанк ухудшил прогноз на 2019–2020 годы: инфляция может достичь 5%, а курс рубля упасть до 70 за доллар.

К теме притеснения рэперов подключился президент, распорядившийся выяснить причины отмены концертов в регионах. Запретительной политикой регионалов в Кремле недовольны. Первый замглавы АП Сергей Кириенко назвал запреты полной глупостью. После вмешательства Путина можно ждать и тотальной рэперизации страны.

В рядах полиции она, похоже, уже началась. Не успел по СМИ разойтись слух о директиве МВД, запрещающей своим сотрудникам посещать концерты рэперов и прочих панков, в песнях которых «содержатся призывы к анархическому поведению и разжиганию ненависти к органам государственного управления», как на сайте ведомства опубликовали опровержение. «Указанная информация является недостоверной. Подобных указаний в территориальные органы руководством МВД России не направлялось». Полицейские облегчённо вздохнули: ходить на концерты с призывами «к анархическому поведению и разжиганию» можно.

Страшное дело! Либеральные тенденции в умах россиян зафиксировал ВЦИОМ. Согласно свежему опросу, 36% считают, что критические высказывания по адресу власти государство и общество должны одобрять. Еще для 35% норма — это отсутствие реакции: критиковать или нет — личное дело каждого. И только 15% не сдают позиций: критиканов нужно наказывать.

Между тем в Госдуму внесли законопроект, согласно которому за оскорбление представителей власти в Интернете должен следовать штраф или арест на 15 суток.

МВД решило перестать мучить участников дорожного движения новшествами и ввело мораторий на изменения в ПДД.

— Никаких поправок мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс, — заявили в ведомстве.

Ещё одну строчку в новую песню о главном («Денег нет, а вы держитесь») вписал Путин. Он призвал россиян не ждать помощи от государства, а опираться только на себя. И процитировал «Интернационал»:

— Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет — ни Бог, ни царь и ни герой.

Образователями отходов названы калужане от имени областного министерства строительства и ЖКХ в информационном сообщении на обороте счёта за электроэнергию: «В феврале 2019 года всем образователям отходов будут направлены квитанции за коммунальную услугу по обращению с ТКО…» «Образователи отходов» — прекрасно же!

В нашей нефтяной державе при падении цен на нефть нефтью становится население. Но нефть взрывоопасна. По опросам «Левада-центра», число граждан, готовых участвовать в массовых акциях протеста, выросло в четыре раза — до 30%.

Новый год к нам идёт!

Новости. Личный взгляд

 

Что запомнилось на прошлой неделе практикующему психологу Марии ЩУРОВОЙ.

Большим культурным событием для нашего города стал завершившийся в воскресенье Международный театральный фестиваль «Новые люди».

Для меня он стал возможностью через искусство открыть новое в себе и в мире вокруг. Приятно, что были представлены не только взрослые коллективы, но и детские — разноплановые, необычные, ориентированные на разный возраст. На мой взгляд, соединение взрослого и детского сделало этот фестиваль очень интересным и ярким.

Из рабочих наблюдений: ко мне на приём часто приходят женщины, которые испытывают огромное чувство вины из-за своего несоответствия некоему идеальному образу матери.

Часто его навязывают интернет-культура, соцсети, где мама представлена неким существом, испытывающим счастье от общения с детьми 24 часа в сутки. Однако мы все очень индивидуальны: кто-то проводит с детьми времени больше, кто-то — меньше. Дело не в количестве, а в качестве общения и направленности внимания. Счастливые дети бывают только у счастливых родителей, которые знают, что у них есть личное время и они вправе уделить его только себе. Именно такие родители могут научить своего ребёнка чувствовать себя целостным и уважающим границы личности — свои и окружающих.


Нередко сталкиваюсь по работе с негативным отношением общества к психиатрам.

Заметила, что люди испытывают перед врачами этой специальности какую-то непонятную панику. На самом же деле это самый обычный доктор, который занимается не только психическими нарушениями, но и помогает здоровым людям преодолеть сложные периоды в жизни. Поэтому хочется, чтобы наше общество понимало: обращаться к психиатрам не стыдно и не страшно. Психиатр — это не про нездоровье, а про заботу о себе.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

  • 27 декабря. 120 лет назад в селе Песочня (ныне — город Киров) Калужской области родился Василий Павлович Жмакин (27.12.1898–21.05.1963). Герой Советского Союза (27.06.1945). С 1946 года жил в Кисловодске. Именем Героя названы улицы в городах Кирове и Кисловодске. На здании Кировского чугунолитейного завода, где работал В. П. Жмакин, в память о нём установлена мемориальная доска.
     
  • 30 декабря. 110 лет назад в Калуге родился Валерий Васильевич Попов (1908–1991). Живописец, член Союза художников РФ с 1940 года. Участник Великой Отечественной войны.
     
  • 30 декабря. 60 лет с начала теп­ловозостроения в городе Людиново. В 1958 году на Людиновском тепловозостроительном заводе был создан первый тепловоз типа ТГМ2. Специальное конструкторское бюро завода в 1959 году разработало свой улучшенный маневренный тепловоз ТГМ3.
     
  • 30 декабря. 280 лет назад (1738) горнозаводчик Никита Никитич Демидов основал Сукремльский чугунолитейный завод.
     
  • 30 декабря. 135 лет назад (1883) в Козельске было открыто земское ремесленное училище (СПТУ-28). Здесь готовили квалифицированных рабочих для предприятий Москвы, Петербурга и других городов.
     
  • 30 декабря. 100 лет назад (1918) в Калуге открылась детская музыкальная школа № 1. Как пишет Владимир Константинович Крупичатов, 1-я музыкальная школа, очевидно, была законной наследницей советской народной консерватории.
     
  • 30 декабря. 85 лет назад (1933) было открыто движение поездов на участке Вязьма — Брянск, вступила в строй станция Фаянсовая.
     
  • 30 декабря. 70 лет назад (1948) в Калуге открылся Комбинат синтетических душистых веществ (СДВ). Первые килограммы душистых веществ получены в 1949 году.
     
  • 30 декабря. 25 лет назад (1993) было создано Калужское творческое объединение «Литератор». Объединение «Литератор» зарегистрировано 9 апреля 1998 года (регистрационное свидетельство № 422).

По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество
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