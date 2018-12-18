Обзор недели: тотальный рэп

В среду, 19 декабря, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике практикующий психолог Мария ЩУРОВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Сбербанк ухудшил прогноз на 2019–2020 годы: инфляция может достичь 5%, а курс рубля упасть до 70 за доллар. К теме притеснения рэперов подключился президент, распорядившийся выяснить причины отмены концертов в регионах. Запретительной политикой регионалов в Кремле недовольны. Первый замглавы АП Сергей Кириенко назвал запреты полной глупостью. После вмешательства Путина можно ждать и тотальной рэперизации страны.

В рядах полиции она, похоже, уже началась. Не успел по СМИ разойтись слух о директиве МВД, запрещающей своим сотрудникам посещать концерты рэперов и прочих панков, в песнях которых «содержатся призывы к анархическому поведению и разжиганию ненависти к органам государственного управления», как на сайте ведомства опубликовали опровержение. «Указанная информация является недостоверной. Подобных указаний в территориальные органы руководством МВД России не направлялось». Полицейские облегчённо вздохнули: ходить на концерты с призывами «к анархическому поведению и разжиганию» можно.

Страшное дело! Либеральные тенденции в умах россиян зафиксировал ВЦИОМ. Согласно свежему опросу, 36% считают, что критические высказывания по адресу власти государство и общество должны одобрять. Еще для 35% норма — это отсутствие реакции: критиковать или нет — личное дело каждого. И только 15% не сдают позиций: критиканов нужно наказывать.

Между тем в Госдуму внесли законопроект, согласно которому за оскорбление представителей власти в Интернете должен следовать штраф или арест на 15 суток.

МВД решило перестать мучить участников дорожного движения новшествами и ввело мораторий на изменения в ПДД.

— Никаких поправок мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс, — заявили в ведомстве.

Ещё одну строчку в новую песню о главном («Денег нет, а вы держитесь») вписал Путин. Он призвал россиян не ждать помощи от государства, а опираться только на себя. И процитировал «Интернационал»:

— Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет — ни Бог, ни царь и ни герой.

Образователями отходов названы калужане от имени областного министерства строительства и ЖКХ в информационном сообщении на обороте счёта за электроэнергию: «В феврале 2019 года всем образователям отходов будут направлены квитанции за коммунальную услугу по обращению с ТКО…» «Образователи отходов» — прекрасно же!

В нашей нефтяной державе при падении цен на нефть нефтью становится население. Но нефть взрывоопасна. По опросам «Левада-центра», число граждан, готовых участвовать в массовых акциях протеста, выросло в четыре раза — до 30%.

Новый год к нам идёт!

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе практикующему психологу Марии ЩУРОВОЙ. Большим культурным событием для нашего города стал завершившийся в воскресенье Международный театральный фестиваль «Новые люди». Для меня он стал возможностью через искусство открыть новое в себе и в мире вокруг. Приятно, что были представлены не только взрослые коллективы, но и детские — разноплановые, необычные, ориентированные на разный возраст. На мой взгляд, соединение взрослого и детского сделало этот фестиваль очень интересным и ярким.

Из рабочих наблюдений: ко мне на приём часто приходят женщины, которые испытывают огромное чувство вины из-за своего несоответствия некоему идеальному образу матери.

Часто его навязывают интернет-культура, соцсети, где мама представлена неким существом, испытывающим счастье от общения с детьми 24 часа в сутки. Однако мы все очень индивидуальны: кто-то проводит с детьми времени больше, кто-то — меньше. Дело не в количестве, а в качестве общения и направленности внимания. Счастливые дети бывают только у счастливых родителей, которые знают, что у них есть личное время и они вправе уделить его только себе. Именно такие родители могут научить своего ребёнка чувствовать себя целостным и уважающим границы личности — свои и окружающих.



Нередко сталкиваюсь по работе с негативным отношением общества к психиатрам.

Заметила, что люди испытывают перед врачами этой специальности какую-то непонятную панику. На самом же деле это самый обычный доктор, который занимается не только психическими нарушениями, но и помогает здоровым людям преодолеть сложные периоды в жизни. Поэтому хочется, чтобы наше общество понимало: обращаться к психиатрам не стыдно и не страшно. Психиатр — это не про нездоровье, а про заботу о себе.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

27 декабря. 120 лет назад в селе Песочня (ныне — город Киров) Калужской области родился Василий Павлович Жмакин (27.12.1898–21.05.1963). Герой Советского Союза (27.06.1945). С 1946 года жил в Кисловодске. Именем Героя названы улицы в городах Кирове и Кисловодске. На здании Кировского чугунолитейного завода, где работал В. П. Жмакин, в память о нём установлена мемориальная доска.



120 лет назад в селе Песочня (ныне — город Киров) Калужской области родился Василий Павлович Жмакин (27.12.1898–21.05.1963). Герой Советского Союза (27.06.1945). С 1946 года жил в Кисловодске. Именем Героя названы улицы в городах Кирове и Кисловодске. На здании Кировского чугунолитейного завода, где работал В. П. Жмакин, в память о нём установлена мемориальная доска. 30 декабря. 110 лет назад в Калуге родился Валерий Васильевич Попов (1908–1991). Живописец, член Союза художников РФ с 1940 года. Участник Великой Отечественной войны.



110 лет назад в Калуге родился Валерий Васильевич Попов (1908–1991). Живописец, член Союза художников РФ с 1940 года. Участник Великой Отечественной войны. 30 декабря. 60 лет с начала теп­ловозостроения в городе Людиново. В 1958 году на Людиновском тепловозостроительном заводе был создан первый тепловоз типа ТГМ2. Специальное конструкторское бюро завода в 1959 году разработало свой улучшенный маневренный тепловоз ТГМ3.



60 лет с начала теп­ловозостроения в городе Людиново. В 1958 году на Людиновском тепловозостроительном заводе был создан первый тепловоз типа ТГМ2. Специальное конструкторское бюро завода в 1959 году разработало свой улучшенный маневренный тепловоз ТГМ3. 30 декабря. 280 лет назад (1738) горнозаводчик Никита Никитич Демидов основал Сукремльский чугунолитейный завод.



280 лет назад (1738) горнозаводчик Никита Никитич Демидов основал Сукремльский чугунолитейный завод. 30 декабря. 135 лет назад (1883) в Козельске было открыто земское ремесленное училище (СПТУ-28). Здесь готовили квалифицированных рабочих для предприятий Москвы, Петербурга и других городов.



135 лет назад (1883) в Козельске было открыто земское ремесленное училище (СПТУ-28). Здесь готовили квалифицированных рабочих для предприятий Москвы, Петербурга и других городов. 30 декабря. 100 лет назад (1918) в Калуге открылась детская музыкальная школа № 1. Как пишет Владимир Константинович Крупичатов, 1-я музыкальная школа, очевидно, была законной наследницей советской народной консерватории.



100 лет назад (1918) в Калуге открылась детская музыкальная школа № 1. Как пишет Владимир Константинович Крупичатов, 1-я музыкальная школа, очевидно, была законной наследницей советской народной консерватории. 30 декабря. 85 лет назад (1933) было открыто движение поездов на участке Вязьма — Брянск, вступила в строй станция Фаянсовая.



85 лет назад (1933) было открыто движение поездов на участке Вязьма — Брянск, вступила в строй станция Фаянсовая. 30 декабря. 70 лет назад (1948) в Калуге открылся Комбинат синтетических душистых веществ (СДВ). Первые килограммы душистых веществ получены в 1949 году.



70 лет назад (1948) в Калуге открылся Комбинат синтетических душистых веществ (СДВ). Первые килограммы душистых веществ получены в 1949 году. 30 декабря. 25 лет назад (1993) было создано Калужское творческое объединение «Литератор». Объединение «Литератор» зарегистрировано 9 апреля 1998 года (регистрационное свидетельство № 422).

По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!