Обзор недели: тотальный рэп

В среду, 19 декабря, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике практикующий психолог Мария ЩУРОВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.
Обзор недели
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Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
Сбербанк ухудшил прогноз на 2019–2020 годы: инфляция может достичь 5%, а курс рубля упасть до 70 за доллар.
К теме притеснения рэперов подключился президент, распорядившийся выяснить причины отмены концертов в регионах. Запретительной политикой регионалов в Кремле недовольны. Первый замглавы АП Сергей Кириенко назвал запреты полной глупостью. После вмешательства Путина можно ждать и тотальной рэперизации страны.
В рядах полиции она, похоже, уже началась. Не успел по СМИ разойтись слух о директиве МВД, запрещающей своим сотрудникам посещать концерты рэперов и прочих панков, в песнях которых «содержатся призывы к анархическому поведению и разжиганию ненависти к органам государственного управления», как на сайте ведомства опубликовали опровержение. «Указанная информация является недостоверной. Подобных указаний в территориальные органы руководством МВД России не направлялось». Полицейские облегчённо вздохнули: ходить на концерты с призывами «к анархическому поведению и разжиганию» можно.
Страшное дело! Либеральные тенденции в умах россиян зафиксировал ВЦИОМ. Согласно свежему опросу, 36% считают, что критические высказывания по адресу власти государство и общество должны одобрять. Еще для 35% норма — это отсутствие реакции: критиковать или нет — личное дело каждого. И только 15% не сдают позиций: критиканов нужно наказывать.
Между тем в Госдуму внесли законопроект, согласно которому за оскорбление представителей власти в Интернете должен следовать штраф или арест на 15 суток.
МВД решило перестать мучить участников дорожного движения новшествами и ввело мораторий на изменения в ПДД.
— Никаких поправок мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс, — заявили в ведомстве.
Ещё одну строчку в новую песню о главном («Денег нет, а вы держитесь») вписал Путин. Он призвал россиян не ждать помощи от государства, а опираться только на себя. И процитировал «Интернационал»:
— Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет — ни Бог, ни царь и ни герой.
Образователями отходов названы калужане от имени областного министерства строительства и ЖКХ в информационном сообщении на обороте счёта за электроэнергию: «В феврале 2019 года всем образователям отходов будут направлены квитанции за коммунальную услугу по обращению с ТКО…» «Образователи отходов» — прекрасно же!
В нашей нефтяной державе при падении цен на нефть нефтью становится население. Но нефть взрывоопасна. По опросам «Левада-центра», число граждан, готовых участвовать в массовых акциях протеста, выросло в четыре раза — до 30%.
Новый год к нам идёт!
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе практикующему психологу Марии ЩУРОВОЙ.
Большим культурным событием для нашего города стал завершившийся в воскресенье Международный театральный фестиваль «Новые люди».
Для меня он стал возможностью через искусство открыть новое в себе и в мире вокруг. Приятно, что были представлены не только взрослые коллективы, но и детские — разноплановые, необычные, ориентированные на разный возраст. На мой взгляд, соединение взрослого и детского сделало этот фестиваль очень интересным и ярким.
Из рабочих наблюдений: ко мне на приём часто приходят женщины, которые испытывают огромное чувство вины из-за своего несоответствия некоему идеальному образу матери.
Часто его навязывают интернет-культура, соцсети, где мама представлена неким существом, испытывающим счастье от общения с детьми 24 часа в сутки. Однако мы все очень индивидуальны: кто-то проводит с детьми времени больше, кто-то — меньше. Дело не в количестве, а в качестве общения и направленности внимания. Счастливые дети бывают только у счастливых родителей, которые знают, что у них есть личное время и они вправе уделить его только себе. Именно такие родители могут научить своего ребёнка чувствовать себя целостным и уважающим границы личности — свои и окружающих.
Нередко сталкиваюсь по работе с негативным отношением общества к психиатрам.
Заметила, что люди испытывают перед врачами этой специальности какую-то непонятную панику. На самом же деле это самый обычный доктор, который занимается не только психическими нарушениями, но и помогает здоровым людям преодолеть сложные периоды в жизни. Поэтому хочется, чтобы наше общество понимало: обращаться к психиатрам не стыдно и не страшно. Психиатр — это не про нездоровье, а про заботу о себе.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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