Фотонастроение: люди и город

14.12.2018 10:49 755

Продолжаем публиковать работы фотографов в рамках нашей рубрики «Фотонастроение». Сегодня представляем снимки калужанина Виктора Комиссарова, победителя фотоконкурса «Мой Русский мир» в номинации «События Русского мира».

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