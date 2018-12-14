Фотонастроение: люди и город

Продолжаем публиковать работы фотографов в рамках нашей рубрики «Фотонастроение». Сегодня представляем снимки калужанина Виктора Комиссарова, победителя фотоконкурса «Мой Русский мир» в номинации «События Русского мира».
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«Газпром» раскрыл данные по зарплатам 14.12.2018 10:07
Помидорам тоже нужен чай 13.12.2018 21:30
Калужская область не вошла в десятку регионов с лучшей экологией 13.12.2018 12:55
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ВИЧ-инфекция. Вопросы и ответы 12.12.2018 11:06
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