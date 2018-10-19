Министерство и МФЦ выразили соболезнования в связи со смертью Константина Иванова

Как мы уже рассказывали, в ночь на 19 октября оборвалась жизнь бывшего главного редактора газеты «Калужский перекрёсток» Константина Евгеньевича ИВАНОВА. Последний год он работал в ГБУ КО «МФЦ Калужской области». Свои соболезнования родным и близким выразили работники этого учреждения и министерства внутренней политики и массовых коммуникаций региона.
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам начальника отдела по связям с общественностью ГБУ КО «МФЦ Калужской области» Константина Евгеньевича Иванова в связи с его безвременной кончиной.
Ушел из жизни настоящий профессионал, талантливый руководитель, человек поразительной работоспособности, большой ответственности. Его принципиальность, высокое мастерство, творческий энтузиазм и неравнодушие к проблемам родного города вызывали интерес и уважение. Светлая память о Константине Евгеньевиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.
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ГБУ КО «МФЦ Калужской области» приносит искренние соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича Иванова. Его профессионализм, преданность делу, человечность снискали уважение коллег. Константина Евгеньевича любили и ценили. Скорбим и сожалеем по поводу невосполнимой утраты. В памяти, вместе с печалью и скорбью, всегда будут жить добрые дела Константина Евгеньевича. Вечная ему память.
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