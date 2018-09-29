Страдания «юного» фермера

Житель Калужской области завел личное подсобное хозяйство – и вот с какими постоянными трудностями он сталкивается.

В Калуге и области за последние годы количество магазинов по продаже кормов для птицы и скота увеличилось в разы. Потому что вырос спрос. А спрос на корма вырос из-за того, что не только многие селяне, но и горожане, у которых есть такая возможность, стали вести подсобные хо-зяйства.

Как «умирала» подсобка

Кто застал начало 90-х, помнит, что в каждом маломальском селе было свое стадо, которое по утрам пастухи гоняли на пастбища. Деревенские держали свиней, а уж куры-гуси-утки были повсюду. Потом все это исчезло. Окончательно подсобка «умерла» в сытые 10-е.

Пограничная с Московской областью Калужская жила в относительном довольстве. Массово строились московские дачи, скупались дома и участки, что давало какой-то заработок местным. Не было смысла держать скотину самому – проще было купить.

До введения продовольственного эмбарго в отношении всех «обидевших» Россию стран качество продуктов в магазинах было вполне терпимым – наличие импортных, относительно недорогих товаров создавало конкуренцию, заставлявшую наших поддерживать уровень все же выше плинтуса.

Но времена изменились. Исчезли качественные импортные товары, их заменило пресловутое импортозамещение - продукция за те же деньги, но с большей долей химии и растительных жиров. Страна в разы увеличила импорт пальмового масла…

«Все что нас не убивает – делает сильней!»

Но наш народ так просто не заморишь, даже дустом. И не такое переживали. Уже видели и «лампочки Ильича», и «ножки Буша». И импортозамещение переживем.

Не только селяне, но и многие горожане пошли в самозанятость на своих земельных участках. Впрочем, на селе все равно работы нормальной нет, зато есть возможность косить траву и строить сараи, так что и выбирать людям, по сути, нечего. Одни хотят прокормиться, другие – не отравиться, третьи – хоть что-то заработать.

Государство тут оказывается в привычной роли рэкетира – в прессе встречаем такие заголовки: «Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) могут стать непосильным бременем для сельских жителей»; «В Госдуме находится на рассмотрении законопроект, предлагающий приравнять владение ЛПХ к предпринимательской деятельности» и т.п.

Наличие граждан, которые сами себя кормят (а значит - независимы!) и ничего за это не платят, для нашего государства было болезненно и в сытые времена. Хотя и тогда кроме кредитов под сумасшедшие проценты и бюрократических препон оно ничем своих подданных побаловать не решалось. А теперь, когда бюджет подорван – и подавно.

Но выживать при любой власти – это то, чему наш народ учится уже не одно столетие. И у него это получается, хотя и не без потерь.

Вырастил скотину – куда ее девать?

Итак, каковы главные страдания «младшего брата» фермера – владельца ЛПХ?

Но сначала о хорошем. ЛПХ освобождены от налогов с продажи того, что они сами производят. Но это пока!

Теперь о грустном. Главная проблема – как реализовать продукцию. Произвести сейчас можно все что угодно, а куда девать? Никакой помощи от властей, естественно, нет и, видимо, не предвидится. Никакой системы закупок продукции у населения наши доблестные министерства и ведомства всяких хозяйств и развитий не планируют. А если и планируют, то, получается, соблюдают режим полной секретности.

Поэтому ЛПХ продают свою продукцию, кто куда горазд. В основном через сельхозрынки и ярмарки, которые в районных центрах бывают по разным дням недели. Это тоже не бесплатная радость для селян, особенно с учетом «ветеринарки» (но о самом грустном – позже).

Продают частники продукцию также через знакомых и через всякие сайты бесплатных объявлений. Возможность реализации продукции магазинам и другим юрлицам за исключением предприятий общественного питания зарыта законодательством. Так что если вы решились обзавестись хозяйством, подумайте сначала о рынке сбыта. Или хотя бы о большой морозильной камере для всего того, что не сможете продать.

Маленький бонус

Есть еще одна радость для ведущих подсобное хозяйство на селе, но она не касается тех, кто в черте города. Благодаря статусу физлиц, т.е. «населения проживающего в сельской местности», сельским владельцам ЛПХ удается избежать еще одной «обдираловки» – повышенной платы за электроэнергию. Если бы ЛПХ превратились в ООО или ИП, то за каждый такой же квт. селяне бы платили на пару рубликов больше.

Ветеринарные мытарства

Но самое грустное и смешное – «ветеринарка». Грустно – потому что это лишние затраты и беготня. Смешно – потому что это крайне неэффективно. Если вы решили производить свою продукцию и легально ее продавать на рынках и ярмарках, вам придется пройти через эти врата ада. Никакой защиты от возможных заболеваний в итоге не получается.

Механизм получения документа в местной районной ветстанции таков.

Берете там направление на анализ продукции. Делают этот анализ в областном центре. По идее, забор анализов должен провести сотрудник, но обычно он только ставит подпись. Вы сами набираете материал на анализ (откуда вы его взяли – дело вашей совести) и везете в губернский град на улицу Московскую, где его должны подвергнуть экспертизе.

В районной ветстанции вам могут сказать, что в Калуге с вас не возьмут денег – мол, мы же вам дали направление. Не обольщайтесь. Деньги, скорее всего, возьмут. Снижение трат возможно, если вместо прописанных, к примеру, шести проб, вы оплатите две. Через несколько дней вы получите (по почте или по «электронке») документ, что в помете (молоке или яйце) ваших питомцев заразы не выявлено, и можете ехать за окончательным разрешающим документов снова в район.

Там вам снова за деньги выпишут на красивом бланке с голограммой разрешение, прочитав которое ветконтролеры на рынке минуют вас почти без финансовых для вас потерь. В этом документе будет написано, где, чего и сколько вы намереваетесь продавать. Так что если вы хотели продать цыплят в Кондрово, а после передумали и поехали в Полотняный Завод, ваши здоровые в Кондрово цыплята в Полотняном уже таковыми считаться не могут.

Но самый парадокс в том, что документ действует пять дней (наверное, чтобы до следующего рыночного дня пришлось оформлять другой), а выписывается этот другой на основании того же анализа, что вы сдали раньше – месяц или два назад.

Будем жить!

Вот такой, простите, дурдом, дорогие сограждане. Но не унывайте! Он хоть и дурдом, но лучший в мире, потому что он наш. Так что выше голову, «юный» фермер! Не было еще в России такой власти, чтобы население ее не перехитрило. Нас не догонят!

Константин МАРКОВ, «юный» фермер.

Эта статья была опубликована в №39 газеты «Калужский объектив» от 28.09.2018.

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