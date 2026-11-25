Глава Калуги Дмитрий Денисов и председатель Думы Юрий Моисеев передали Орден Мужества сыну младшего сержанта Александра Зудина, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Затем парламентарии приняли решение наградить почётным Знаком «Совесть. Верность. Отечество» учредителя организации морских пехотинцев «Тайфун» Романа Егорова и знаком «За личный вклад в развитие Калуги» депутата Виктора Борсука.

Бюджет Калуги на 2027 год был принят в первом чтении. Общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2027 год составит 21 млрд. 287,8 млн. рублей. Безвозмездные поступления – 10 млрд. 306,4 млн. рублей Общий объем расходов определен в сумме 21 млрд. 287,8 млн. рублей. Бюджет Калуги сохраняет социальную направленность, расходы на социально-культурную сферу на 2027 год запланированы в сумме 13 млрд. 377,6 млн. рублей или 62,8 % от общего объема расходов. Проект бюджета Калуги полностью сбалансирован, дефицит (профицит) бюджета отсутствует.

Депутаты поддержали предложение об изменении тарифа на перевозку пассажиров муниципальным общественным транспортом. Ранее Министерством конкурентной политики Калужской области установлен регулируемый тариф на перевозку пассажиров и багажа в размере не более 50 рублей за одну поездку. После всестороннего анализа состояния муниципального пассажирского транспорта в городе, стоимость проезда в автомобильном и электрическом транспорте МУП «Управление калужского троллейбуса» устанавливается в размере 45 рублей за одну поездку с 1 декабря 2026 года.

Последний раз тариф менялся в 2024 году. Нынешняя корректировка связана, в том числе, с ростом стоимости электроэнергии и ГСМ. Без изменения существующего тарифа бесперебойная работа муниципального транспортного предприятия, обновление и обслуживание подвижного состава невозможны. При этом в обязательном порядке сохраняются все предусмотренные меры социальной поддержки граждан, в том числе предоставление права бесплатного и льготного проезда. В Калуге этим правом пользуется более 47% пассажиров – пенсионеры, дети до 14 лет, дети от 14 до 18 лет, оба или один из родителей которых погибли при выполнении задач в ходе СВО, школьники, студенты, члены многодетных семей.

Также на заседании было принято решение «Об определении границ прилегающих территорий, на которых запрещается розничная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотинсодержашей продукции». Проект разработан в соответствии с Федеральным Законом № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма». Розничная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией будет запрещена на расстоянии менее 100 метров от зданий образовательных учреждений и организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних.

Депутаты приняли решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными признаны водопроводные и канализационные сети на улицах Веры Андриановой и Отбойной, переулках Ольговском, Хрустальном и Воинском, а также в д. Канищево.

Муниципальному предприятию «Управление калужского троллейбуса» были согласованы сделки, связанные с поставкой автомобильных шин и техническим обслуживанием автобусов ПАЗ Сити Макс. МУП «Калугатеплосеть» согласована сделка, связанная с реконструкцией тепловых сетей от котельной на улице Маяковского.