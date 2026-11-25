Первый тур всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасный интернет» пройдёт с 10 ноября по 7 декабря. Цель состязания — помочь ребятам научиться безопасно вести себя в сети и разумно пользоваться технологиями.

Участвовать могут все желающие: дошкольники и ученики с 1 по 11 класс. Олимпиада проводится уже в пятый раз, участие бесплатное.

Проект проходит в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Задания подобраны с учётом возраста. Ученики 1–11 классов выполнят семь интерактивных задач. Например, в задании «Репутация в интернете» ребята разберут, как посты в соцсетях влияют на отношение окружающих, а в «Умном городе» познакомятся с профессиями в сфере IT и искусственного интеллекта.

Новшество этого года — участие дошкольников. Для них подготовили четыре специальных задания. Так, в задаче «Онлайн-игра» дети узнают, как вести себя безопасно в компьютерных играх, а в «Балансе времени» — как грамотно распределять время между гаджетами и другими делами.

Ещё одна важная часть программы — тематический урок «Правда или подделка?». Он научит школьников распознавать уловки мошенников и осторожнее пользоваться интернетом.