Интерес зарубежных гостей к Калуге растёт: по данным сервиса «Островок», в 2026 году спрос на поездки в город увеличился на 17%.

Калуга вошла в список российских городов, которые особенно привлекают иностранцев своим историческим и культурным наследием - наряду с Суздалем, Костромой, Зеленоградском, Иваново и Ярославлем.

В целом въездной туризм в Россию активно развивается. Особенно заметен рост потока из Вьетнама - после введения безвизового режима спрос вырос вдвое. Также активно едут туристы из Китая, Индии и Турции: спрос со стороны путешественников из этих стран увеличился на 25-40 % за год.

При этом иностранные гости в среднем тратят на проживание почти вдвое больше, чем российские туристы: более 10 000 рублей за ночь против 6 000 рублей.