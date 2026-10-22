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Новость дня Общество

Семнадцатилетние стали самой многочисленной группой пользователей Пушкинской карты

22.10, 16:04
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С начала 2026 года подростки 17 лет оформили больше всего карт среди участников программы «Пушкинская карта» — свыше 1,15 млн, следует из данных банка-оператора программы. Всего за год выпущено более 7,8 млн карт для молодёжи 14–22 лет, и, по этим данным, картой сегодня пользуется каждый второй человек в этом возрасте.

На втором и третьем местах по числу выпущенных карт — подростки 16 лет (1,12 млн) и 18 лет (1,06 млн). С начала года участники программы потратили по карте свыше 8 млрд рублей на посещение культурных мероприятий, из них 2,5 млрд рублей — на билеты в кино.

Среди регионов по охвату целевой аудитории лидируют Чувашская Республика (84%), Татарстан (77%) и Оренбургская область (76%).

Программа «Пушкинская карта» для молодёжи 14–22 лет была запущена в сентябре 2021 года по инициативе президента для повышения доступности учреждений культуры. С 1 января 2026 года единственным банком-оператором программы стал ВТБ, сменив на этом месте Почта Банк.

«Пушкинская карта за пять лет работы программы стала привычным способом для молодых людей планировать досуг и открывать для себя культуру в каждом уголке России. При этом мы видим, что рост интереса к программе среди подростков продолжает укрепляться: карта помогает школьникам и студентам чаще бывать в кино, театрах, музеях и на концертах», — отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.

Неизрасходованный остаток лимита текущего года не переходит на следующий, хотя его можно потратить на билеты на мероприятия 2027 года.

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