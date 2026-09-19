От детских площадок до удобных переходов: Владислав Шапша оценил благоустройство Куйбышевского района
Особенно преобразился центр села Бетлица. Рядом с Домом культуры теперь оборудована просторная зона отдыха, которую уже активно осваивает местная молодежь. Там же, возле ДК и физкультурно-оздоровительного комплекса, появился яркий современный детский игровой комплекс. Не обошли вниманием и площадку у стадиона: ее обновили, заменив изношенные элементы и уложив новое безопасное мягкое покрытие.
Владислав Шапша подчеркнул, что эти преобразования стали возможны благодаря реализации «Народной программы» партии «Единая Россия».
- Возможностей для воплощения идей и пожеланий жителей сегодня много: это и федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», и механизмы инициативного бюджетирования, и конкурс «Лучшая муниципальная практика развития ТОС». Главное – чтобы инициатива исходила от самих людей, – отметил глава региона.
Ярким примером такого подхода стала история с пешеходной дорожкой, соединившей центральную часть Бетлицы с микрорайоном за железной дорогой. Ранее здесь существовала лишь «народная тропа», позволявшая сократить путь с километра (столько нужно было идти в обход) до 200 метров.
Местная администрация не только узаконила этот маршрут и согласовала безопасный переход с РЖД, но и полностью благоустроила его: дорожку замостили и провели освещение.
Губернатор высоко оценил это решение, назвав его образцовым примером того, как местная власть должна чутко и оперативно реагировать на повседневные нужды жителей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!