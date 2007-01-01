В День эколога калужан приглашают присоединиться к масштабной акции

Калужан приглашают принять участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Регистрация участников открывается 5 июня, в День эколога, на сайте бумбатл.рф.

Присоединиться к соревнованию могут школьники, студенты, семьи, компании и некоммерческие организации. Чтобы стать участником, нужно сдать макулатуру в любой пункт приема и загрузить подтверждающий акт на сайт акции.

Организаторы — АНО «Национальные приоритеты» и движение «Экосистема» при поддержке Минприроды России — подведут итоги и наградят победителей 15 ноября, во Всемирный день вторичной переработки.

А самых активных участников ждет особенный приз: в июне финалисты посетят современные предприятия по переработке бумаги. Там они смогут своими глазами увидеть, как отходы превращаются в новые полезные вещи, и лучше понять процесс раздельного сбора мусора.