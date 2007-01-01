Вода в Оке за сутки опустилась на 12 сантиметров
В Калужской области продолжает снижаться уровень воды в реках.
За последние сутки в Оке он уменьшился на 12 сантиметров, сообщили 16 апреля в Главном управлении МЧС.
Протва за сутки потеряла 14 сантиметров.
Уровень воды в Жиздре в Козельске упал на 9 сантиметров.
А вот Угра в Товарково поднялась на 5 сантиметров.
