Вода в Оке за сутки опустилась на 12 сантиметров
Вода в Оке за сутки опустилась на 12 сантиметров

Дмитрий Ивьев
16.04, 13:25
В Калужской области продолжает снижаться уровень воды в реках.

За последние сутки в Оке он уменьшился на 12 сантиметров, сообщили 16 апреля в Главном управлении МЧС.

Протва за сутки потеряла 14 сантиметров.

Уровень воды в Жиздре в Козельске упал на 9 сантиметров.

А вот Угра в Товарково поднялась на 5 сантиметров.

Новости по тегу
паводок
