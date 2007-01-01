Вода в Оке за сутки опустилась на 12 сантиметров

В Калужской области продолжает снижаться уровень воды в реках.

За последние сутки в Оке он уменьшился на 12 сантиметров, сообщили 16 апреля в Главном управлении МЧС.

Протва за сутки потеряла 14 сантиметров.

Уровень воды в Жиздре в Козельске упал на 9 сантиметров.

А вот Угра в Товарково поднялась на 5 сантиметров.