Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужане могут помочь пострадавшим в Дагестане через приложение Мой МТС
Общество

Калужане могут помочь пострадавшим в Дагестане через приложение Мой МТС

Дмитрий Ивьев
16.04, 16:02
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

МТС открыла сбор пожертвований на помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения. Калужане - пользователи сервиса «Мой МТС» смогут перевести на благотворительные цели накопленный кешбэк или сделать денежное пожертвование. Собранные средства будут направлены местным НКО для ликвидации последствий стихийного бедствия в республике.

В приложении «Мой МТС» пользователи могут передать на благотворительность накопленный кэшбек или сделать денежное пожертвование напрямую – по ссылке. Для входа в приложение достаточно зарегистрировать номер с подтверждением через смс.

Перечислить денежные пожертвования на помощь Дагестану можно также по реквизитам на сайте благотворительного фонда «Система» – партнера МТС.

До этого оператор запустил меры поддержки для проживающих на наиболее пострадавших во время подтопления территориях Дагестана абонентов в виде пополнения баланса. Информация о начислении поступит в SMS-сообщении. Также МТС сделала бесплатными звонки на номера горячих линий в Дагестане, занимающихся устранением последствий паводка, включая махачкалинское отделение ГО и ЧС, а также линию психологической поддержки местного отделения Красного креста.

Только в 2025 году более 80 тысяч пользователей приложения Мой МТС совершили 29 миллионов пожертвований – не только в фонды-партнеры корпоративного благотворительного проекта оператора «Нас Касается», но и на помощь региональным сообществам в критической ситуации. В частности, благодаря списаниям кешбэка от пользователей более 8,5 миллиона рублей перечислены на помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области, а также жителям приграничных районов в Курской и Белгородской областях.

 

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IithUENjWVR4MzJyb05mYlVOSnVIZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiMC9RcFk1a0RXTUtxQTRFZkwxT293KzRlNDJpWWRXM0o1SEd0UUQvWXpFai80a0RLNkIybmdtMUI2a0VHbHBxTU9ySHRsSXRBU05sL21JbitpODdzTG85ME82M0NuNUNuS3Rmc3dRbEVnSm05TUxMeTlnbUtBOTlCUFhSSHdaVkh1dTUvZ3MzUkdVKzJQaG5icXJTajZBeUQ4a0VTTHcwaWhKSGJhdVlpTHNWdXVWS0xlODZxVGxYSXlHL2ZXT1pKNzZzK1pBUFVQVWJOR0YyOTY0d2F0dUVkWTF4eXdOYUVISGc2MXVEcE1JcFV4aGJzVjVnSSs2VmVIMXFEM05ueGw5VGNHSWh4dmdMRWtQY0NKaytOOEtXMWpSTndCOVJ4OHNSY3Y4MkRUN3VXblU1QjNEVUtVMWFCZVhKZndqYlR3RWhMKy8zdmw5U2tYTUNXdWcxZDVKMkl2TkpPdjg3WHdSYmVoSzNvVm0wRkovRnFYTzRiYVRDWVlZNUtzRlptK1dTM0tjd1hVb3lhcHBITU04TGt0cWY3QUYvdDNRVEZWM2VYZ1FPY3JHbmdmeEhqTzhUNVhtM1VIV1ZuMDBnZyIsIm1hYyI6IjM5YmYwMDBiODczOTRmMTJkNjMwODNhNmE0ZTE4Nzg0OGMyOWIwNzhhMzYwNjU1NmNhYmEwMjI3ZjA1MGIxYzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9ueGZ0c0tNbVBnaDVmUGpiR0g1L2c9PSIsInZhbHVlIjoiek1aSmYzbTlJdG9RNC9tcXJ3eUxndmJyd0hFdUcrcFFEM0Y1V2dsMUp3eDd1bmJZMlQ5dnBDa3pET0tRa2o3N1FkWmVmbksvK2hJam9kNXZrb0YwTE5WTWl2NG9iU3o0aW1EOWpxQnNCbldzblozaUZPa2F6bjJIdXhjM0VPazBuNyt0KzhQQ1M5aGVYVUE4UEZyLzA4RVJld2tTeEtKdzE3SDduQU9XWU5MNWd2WFNyV2c1UFVpYzdwblJnWnk5UDQxclFGdHFsd2FSQzNhOC9wL1hwcERFYUlId3lyc2Qzclg2RURQcWVUcGRVc2RpUEZnaEFzbDRzTDBDbHR0UkhrMXZsNlBHUnphVkltVnd2VzRJSE96UHZQaDljeDc2azY1UWppZ2tXNnpob3Y5K25aOVp4dUxxOGtwUmpXN0NWWjh6ZVVxM3duQm9XTkZKSzQ4SjJIaEFWSi9xYVZDd1ZJV1I5SmptNTlNY2tqN3ZkZ3hxS1cxK1o4cVEybWw4TmNsSExFeWtSZmNDQUZ4R3c1clNHMnphQXdSUjlxZndPMWhKYUkwSlF6VFJYQVRLcFpyMHVSQ1BhalRpUmVVRllWV0NESHV2MCtreVREYUNJTnc2TCtWYktnMTk1Rmx0VWNCVU9kRkFEY1FPN2FLQlJBQm1KOTZFNmlyOE9yaTZqci9IaTZ6d0Irc2tET01jd2J4TzFjTjBkUUMrbU9haERtYllDTmRVdytBMFZvYmk5NzFjMlcyZXVJWlcrZEM5WGIwbUtta0UvN25UNkhsQ0ZVOFpleE03Ly9yRUJJMkh5YjVQdytGMGlGSk5DRUMvMkhNQlhLYTZjMFJjRE5VZiIsIm1hYyI6IjA0YjAyOTY3YzI4MDhiYTg4N2RhZWMxZWUwMTE2ZjZlNWZjMTI0Mzc5NTE0NWEyYjM0NDkyYmE4NmIwMzI5NTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+