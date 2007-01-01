На Калугу идёт волна холода
По прогнозам синоптиков, похолодание начнётся уже в воскресенье, 19 апреля.
Днём температура воздуха опустится до +9, ночью ожидается около нуля.
В понедельник и вторник, 20-21 апреля, днём и вовсе будет около +5. По ночам температура местами опустится ниже нуля.
Возможны снегопады.
Калужским водителям рекомендуют ещё неделю подождать со сменой зимних покрышек на летние.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь