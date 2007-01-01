Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Избирательные комиссии подвели итоги работы
Общество

Избирательные комиссии подвели итоги работы

Дмитрий Ивьев
16.04, 10:30
0 214
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В рассмотрении отчётных докладов избирательных комиссий Ленинского, Московского и Октябрьского округов приняли участие Глава Калуги Дмитрий Денисов, председатель Думы Калуги Юрий Моисеев и председатель областной избирательной комиссии Екатерина Князева.  

Была представлена информация об избирательной кампании 2025 года и подготовке к выборам в Государственную Думу, просветительской работе с молодым поколением, затронуты вопросы, связанные с внедрением системы дистанционного голосования и цифровых технологий. На 1 января  2026 года численность избирателей в Калуге составила 293 676 человек. В городе образовано 157 избирательных участков, в составе избирательных комиссий работает 1799 человек. Проводится работа по переходу на новую систему «ГАС «Выборы» 2.0, внедрению комплексов автоматизированной обработки бюллетеней и QR-кодированию протоколов избирательных комиссий.  

«Выборы в Калужской области проходят организованно, открыто и прозрачно, это результат слаженной и ответственной работы сотрудников избирательных комиссий. Вы идёте в ногу со временем, оперативно осваиваете современные технологии, взаимодействуете с органами государственной власти и местного самоуправления. Искренне благодарю вас за высокий профессионализм, большое внимание к просвещению и повышению правовой культуры молодого поколения. Желаю новых успехов и достижений, уверен, предстоящие выборы также пройдут на высоком уровне», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
городская дума
eyJpdiI6IkNQcnhFRTlYajhGL01SVFNidzBwdlE9PSIsInZhbHVlIjoieHUxb0JNa0lKbDJPa2tFdnFzL1UwNjJRd3d6K2RjMFRvQzRJMVpzUmNiRU5YRDlzOVBSQm9tUm5jZTdxV1NxZ2RWK0pwdWZ1SlJuNGtiZ3I2bFFTKzhtd29xQUNxdzBtTnRCMzNEU3liWFZUTGpjV1dCaXl3Tys0bldMenR0LzROVTJRWEk2VTJwdzd3c003K3JuZWh2R3hLK0wxZ0FtNkhodlhhK2VFK2NvZ2R0bTFKaDFFczFxMDdFQUVwbFdSNzVOclZnbTJWYmdYNS94aCs3M3FQQ0JpSnNFUklKMGlKWmJBQlhXKzJhZVFUY2NzSG1tdVJXbEFFS2dLNHlYZkl1UktJdldzYi9aVUhUdzZxU3U4RlhuQis4VThBb1ZSQ2FmNUNyT0pFcXZDaEZJSmpHRy9Dbkt6YTV1YWN5UEpxT2pqQ1FJUER2S1JITmVYZEwrRW1MSG9udHEwUjB4c294U3R2SkE3V3MzMjFEK3BpNnBlczI4UE5YQ1grNTBCSnRBclgxUlpqa080L1FUdmpyRjZVL3p0NGVaWjRzbXRZZVNKWnRrQlFLbUZtRTh6RHRhV3dsSkN2eVN3YnJWViIsIm1hYyI6ImQyYjc1NGQzZmQ2YjgxMWFlMmQ3NmJmOTk4ODg5ZDBkN2JkMWQyNTIzNzQwMzE4NGNlNjcyNTIwZjhlMzA0MDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxFTWFXTDhPSzY0R0VXbnk3SzZlVmc9PSIsInZhbHVlIjoiNzNuMExHK3o3QkJmaHhzRUJjZWY2ZjQzWUVWSE10MWVOMU1SNHliZ0dlNGtpU1JyR1RKNlo3Rzc1M3VodnRtYks2R3ROalRJT1RnaVhlaC9aMkhEN2prVk1FSDVIdXIyeXhLUkhFd3M1eG9Ja3ZJclZrVHBURXVPV0cxNExPSzRxMGdGY0Roc2oxcXZOdnJkdkZQTGxZc0g1cTdEZHZ0aGp1TmY5K3g5RUdONE05cUNYd2g3clQ5RmpQZHEzY1BhbnlwdS9wODJRTGd3V2J1Y1VMOW9zc2hQTDBrbkdXSjVCaW55cEZ1ODRlekhESURtT3c1Y2NCYmw1RzJtMVhvWXJvWE9kYjRyZUJ3NEpiWmFTR1drQllhTzIwUEVIbEV4MW5lYjF0YVNuLzh0NStubExEUzBwc1ZobUVibmpuVVJDelZJK01PR2MyNGdscUhRUkN6c3ZWYXF5MnlxMEtoVUVjNEJHNm04TlNnb2tZNURySDM5Z05aTWpEYWZVQXpzVXNTU1lLOWMwWTFOZTg2VEMxRTRuQ1BvR1JtV3VvWm1iZTVkZEJrNDNwamlpRmZoeG9ReFpuT3NRRlBsV1Rra01DS0FmNjJ3ZFVucTMraHNjcXdiRUU2ZGFLbloxZE9adDR4VWZUTC92QWp5OGYyT08wdWk0Yi9hRUQvT2k2dTFpWjlYbWh6dEFLNTJhdlE2dktRVzdrQURDdTNBMi93ZTRhM1dJQUlMc1BRSzhNSW1Dbk44Zzh4STBkLytoeUxaQ3JpSGVHN0w4TXR2Wm9xR1IrNzc5cDhzRWpBWFdYZjdleEs2WDg4VG8raFFKUjdLNXU2WjBqc0dpREVnVkFYViIsIm1hYyI6IjAyOWEzZDVhMDk0ZTQ0Y2JkMjEzNTAxZjQxZmVjZTVhOTc5MTdlYjdiMWY1MDc2NDVmYzc0NzY4ZDZhNzFhMzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+