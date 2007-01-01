Избирательные комиссии подвели итоги работы

В рассмотрении отчётных докладов избирательных комиссий Ленинского, Московского и Октябрьского округов приняли участие Глава Калуги Дмитрий Денисов, председатель Думы Калуги Юрий Моисеев и председатель областной избирательной комиссии Екатерина Князева.

Была представлена информация об избирательной кампании 2025 года и подготовке к выборам в Государственную Думу, просветительской работе с молодым поколением, затронуты вопросы, связанные с внедрением системы дистанционного голосования и цифровых технологий. На 1 января 2026 года численность избирателей в Калуге составила 293 676 человек. В городе образовано 157 избирательных участков, в составе избирательных комиссий работает 1799 человек. Проводится работа по переходу на новую систему «ГАС «Выборы» 2.0, внедрению комплексов автоматизированной обработки бюллетеней и QR-кодированию протоколов избирательных комиссий.

«Выборы в Калужской области проходят организованно, открыто и прозрачно, это результат слаженной и ответственной работы сотрудников избирательных комиссий. Вы идёте в ногу со временем, оперативно осваиваете современные технологии, взаимодействуете с органами государственной власти и местного самоуправления. Искренне благодарю вас за высокий профессионализм, большое внимание к просвещению и повышению правовой культуры молодого поколения. Желаю новых успехов и достижений, уверен, предстоящие выборы также пройдут на высоком уровне», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.