В Износковском районе чиновник получил штраф за поздний ответ гражданину

В четверг, 16 апреля, прокуратура Износковского района сообщила о привлечении должностного лица администрации района к административной ответственности.

По данным ведомства, в конце декабря 2025 года в администрацию района поступило обращение местного жителя по вопросу ремонта дорожного покрытия. Ответ заявителю направили с нарушением 30-дневного срока.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Теперь чиновник выплатит штраф в размере пяти тысяч рублей.