Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Износковском районе чиновник получил штраф за поздний ответ гражданину
В Износковском районе чиновник получил штраф за поздний ответ гражданину

Евгения Родионова
16.04, 10:54
0 122
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 16 апреля, прокуратура Износковского района сообщила о привлечении должностного лица администрации района к административной ответственности.

По данным ведомства, в конце декабря 2025 года в администрацию района поступило обращение местного жителя по вопросу ремонта дорожного покрытия. Ответ заявителю направили с нарушением 30-дневного срока.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Теперь чиновник выплатит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
eyJpdiI6ImNRNlhpYndYWFNlUW1kV05SMi80OXc9PSIsInZhbHVlIjoiVlFxSCtWdGhweFg3SEpNZCtEcXhDN0VsSUJ0ekVVVmk2NndqdUxoTmIreGcwSXlhQkxlWm1NV0Q1UzFLNnF4MzJwQkV2TG1mM0ZiUDI0L0REa21wQWdXSnZBckpMMk5IT3JWUUNFelJMZ1Q2Zm1GR1pGcW5tUFNrSGUxYkNyRjM4UHZucVduMnVybEpma0JRSld6SHlRRjlrNWswK2xMWkNFQzhiQk4ycnNnNG9nTDU0MXdSM0svbFpjNElWT1hLYW8wUFRPbjlBTVF1VnJ1K1N5OEk3cWVxbkRQSDhFUDRDd2RUQVVjempzUFNFbXFEd09lNHpyZTQ2MC9Pd1RycU5LUFRhenN3QUg1eU40b1NNRFRTdmFTRDJpTFpGb1RIR3hveXh2ZThBWWZSYnZ6Qmx2WUpveHZoQTVZRGg4VWhKdDFsNmRvS09YdFBrTWJhZi9vUWR1R2h5RGZ5dkdMbWRKR2pFWHFwQ1BuUzhTZ2Z4S29XS2hPWjZ2c0ZjMkx2dmdvNFd5MHU1dXdudUlVa0c2YWVWMkJmNHgrd1hKa1pYQ3duNlFnODQ5cVFkdjRZUmJINy95a1JTb2hUUHJjYmZOVVBWNm5iRVI5Z1ZHWVc2c1Q4cU41aHVmNWpVT2J2ZFJyOC96Z3NNL2djanVSTCtRUk92THJBckFhSjdSSW5WYmIyNlVHVEFhaG9kb0lXSWRoRlNNeGhod3J4K1FSWVIzcUN2b0Z5YWNVTDdZS3k1aGFuQU4zSStyQTNtdk1IeGtDSGRJZnAyVGdCUUphRlhNOURnd2hXSHVCUy9kNlpzOXpmU2JLbU52KzZaRHdBQUI2Z3Mwc21INm16WkJFUyIsIm1hYyI6IjUwYThjZGM0ZTkwODc2OTFmYjNhMGJkMjg0ODA1NmRmNDFjNDFkOThmMTYxYmRmODM1NzYxNDhjNTgwMWMxNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+