Жительница Воротынска получила условный срок за обман с маткапиталом

В среду, 15 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора 39-летней местной жительнице.

По данным объединённой пресс-службы, её признали виновной в мошенничестве с материнским капиталом.

— У женщины был сертификат на маткапитал. Она вступила в сговор с неизвестными людьми, чтобы завладеть деньгами. Она оформила доверенность на чужих людей, чтобы они купили ей участок земли в Марий Эл. Затем женщина взяла заём на 429 тысяч рублей на строительство дома и пошла в пенсионный фонд просить выплату маткапитала. В Московской области она заверила нотариальное обязательство оформить дом, который построят на эти деньги, в долевую собственность с ребёнком. Но на самом деле никакого дома строить она не собиралась. В пенсионный фонд она принесла ложные сведения и получила более 428 тысяч рублей. Деньги потратила на себя, - пояснили в прокуратуре.

Свою вину женщина признала. Суд дал ей три года условно. Деньги ей также придётся вернуть.