Главная Новости Общество Жительница Воротынска получила условный срок за обман с маткапиталом
Жительница Воротынска получила условный срок за обман с маткапиталом

Евгения Родионова
16.04, 10:14
В среду, 15 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора 39-летней местной жительнице.

По данным объединённой пресс-службы, её признали виновной в мошенничестве с материнским капиталом.

— У женщины был сертификат на маткапитал. Она вступила в сговор с неизвестными людьми, чтобы завладеть деньгами. Она оформила доверенность на чужих людей, чтобы они купили ей участок земли в Марий Эл. Затем женщина взяла заём на 429 тысяч рублей на строительство дома и пошла в пенсионный фонд просить выплату маткапитала. В Московской области она заверила нотариальное обязательство оформить дом, который построят на эти деньги, в долевую собственность с ребёнком. Но на самом деле никакого дома строить она не собиралась. В пенсионный фонд она принесла ложные сведения и получила более 428 тысяч рублей. Деньги потратила на себя, - пояснили в прокуратуре.

Свою вину женщина признала. Суд дал ей три года условно. Деньги ей также придётся вернуть.

eyJpdiI6IkpvcFhqckh4bGhnTUNXcFptSEZZTXc9PSIsInZhbHVlIjoiQlBDSGl5VGRRUXg4dHN3Q3RiR1NndGkvY2Y1SnE5c2thbGJHSUNJdnNyUUc5ZlArbTlKZmMyYmc5Qm1LTlN6M084dmJVRVJOeHFjdzdOZWY4azhDeWI5eFhHemEwM3N1d3BoMEV0ZGZhb3AxeDRQc0FsbTRPUzdGU3JndnJzZUdlRWhMZExrRXUxeHZwSDE2M2FkY3ZQWDkxanIwN0huY3FRaEFTaDZLRG85anJYZE5pVTkwbTJVZHZmN0Y5VkVlTGNEVVZzTDNyejBQT3BNb1dwODBYci9jU0tEeUl6SGRSeXQzN1MvL05OQ0cvcmdKaTlMK1o1UjBXbXhkRHFRWnI0ZjMyMG83MEpVejMzYmRWWm5mSjMwMzVwdGE3bVBremJhRDJ6b3liNXAwaVlLNTYyZysrMEhveUtlMmxObUt5S3pDQnJlZXhoK29qRjlDT25PeW0zUHhNSWxuUmFZdWxsaFN1YXBObW0xcUd0ZEVxeklqVVVINHcvNkRKUHQ3RVNocEMyTUtYaUhjM2J5QktYaXJOb1kvd3pramZkTkt6UWFISXlFUERydUduT3J0K3YvSXd1YnNpcWtybEUvbCIsIm1hYyI6IjYzODI3YjRiNTc2NzFhNmUwMDA1OTZmNDZhZDUwZmQwYTNlMTI2YTBjNmY5ZDkxYmEzY2IyMTkzZDhmYTJiZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkdrSkhhdDNBSXZXZFp0R2kxdlRhQmc9PSIsInZhbHVlIjoiY3AxN09RaWtjYjZYSE8xdjFmSzg1NEZoazRJZ0JrRVZoK29PNWxHa1JBbU1xeEdRSDB5WTdxSlZpMFZFL2tYL3U0eVZXUHhwaTNhTmdHcVR4ZGlLTWVzY0QvS3VUWVd2U2o5NzRqM3dCazl5WWx0QUliNGJBVEZ6TVJMcUhKd21HY1ozWEt2T0ppK0V2N2FSOVovK29UZWhLQW5oOE9iOWp0WENNTG9GWDhieFkzQzZFZk5DWEZ0Uk1PVDVaSDZuMTVRbTJPQTVpOWRueFJCeFNLVlVHbVRCalpkTXp6cnFKKzFMK0xydjJqL1gxUHJPaWFDTHo5dzVIK29Oc1U1VTVEeExHRGFETENVMXh4d1M2ejRaOTRDNWpFZm9QcFRJNE85dXR5SWdGVWNVZGdUQW1KVGJ6Vk1BSElDbGtUcU02eFFlTXpzcXd0TnZTdlZoSG5JZmY4OXZaZENCZUVZQkthczdTNkdhbDk3bHc4VVZ4YWNUcnpHVisrQnNIRmVsMCs0NDNaT3lhbXJDWVZycFp2SFlHdHBlWjRFd0ZoTmFFc3dwcllvbG5INUFvWjBxV0dDR25xODBjUm5mRUhwVy9YWHlBK3BINjVKVTMyUUF1WUNPalo5REhlbU04Ukh0WnUveTBheCsvTW1jdmd5ODdMalc0RDNEeG9xWXJFUzl0aUNxY1NyVzZlRmNYcFFTdWJFVWxUY0kwRTJ2SVY4Z0dSSUhic3l6TWRpQ01oelBKUGhCYzJTajVoTDBIV1pmOEprQlhXWFl3bFVaVmQ1NjlWQng3S1IzamRUWFlzLy9oRmlVWHRuV2RGeVkxekdCUkNpVzZva3F3aTl4L29XcSIsIm1hYyI6IjZhZmRlYzVhMTZhMDRiN2U5N2E0MzZmNmQyYjFhNzQzY2FiYzEwZjdlZTUyZmMyYzcxMzViZDljYTllMWI1ZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
