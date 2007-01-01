Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге защитили права матери погибшего участника СВО
В Калуге защитили права матери погибшего участника СВО

Евгения Родионова
15.04, 17:13
0 547
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 15 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о защите прав матери погибшего участника специальной военной операции.

По данным ведомства, отец погибшего военнослужащего тоже претендовал на часть выплат. С четырёх лет жизни ребёнка он не принимал участия в его воспитании, помощи и поддержку не оказывал. Сейчас он живёт в другой стране.

Прокуратура потребовала, чтобы вся сумма досталась матери. Суд согласился с доводами прокуратуры.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
5 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+