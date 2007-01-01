В Калуге защитили права матери погибшего участника СВО

В среду, 15 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о защите прав матери погибшего участника специальной военной операции.

По данным ведомства, отец погибшего военнослужащего тоже претендовал на часть выплат. С четырёх лет жизни ребёнка он не принимал участия в его воспитании, помощи и поддержку не оказывал. Сейчас он живёт в другой стране.

Прокуратура потребовала, чтобы вся сумма досталась матери. Суд согласился с доводами прокуратуры.