Зубы как орган

В «Марафоне здоровья» приняли участие специалисты Калужской областной клинической стоматологической поликлиники.

Когда мы говорим о здоровье, почему-то принято делить организм на важное (сердце, печень, мозг) и не очень.

Стоматология в этом списке часто оказывается где-то на периферии — подумаешь, зуб болит, удалил и забыл. Огромное заблуждение, за которое мы платим инфарктами, деменцией и даже задержкой роста у детей.

Заведующая отделением общей практики Вера Цуканова и заместитель главного врача Калужской областной клинической стоматологической поликлиники Ирина Белова махом разрушили все наши розовые иллюзии о винирах и лимонной диете.

Они рассказали, почему после 40 лет каждая пломба на счету, какой орган мы убиваем, отказываясь от брекетов в 50, и как правильно пить утренний смузи, чтобы не остаться без эмали.

Зеркало болезней

— В День здоровья хочется начать с главного. Говорят, что полость рта — это зеркало организма. Какие системные заболевания могут впервые проявиться именно там?

Вера Цуканова (ВЦ). — Стоматолог иногда бывает первым, кто заподозрит неладное. Например, сахарный диабет. Первые его признаки — сухость во рту, изменение вязкости слюны, жжение языка. Человек еще не знает о своем диагнозе, а слизистая уже кричит о помощи.

Ирина Белова (ИБ). — Или сердечно-сосудистые патологии. Синюшный оттенок губ, геморрагические пузырьки на слизистой оболочке могут быть сигналом гипертонии. Причем страдают сосуды, отсюда быстрый пародонтит.

— Налет на языке — это тоже тревожный звоночек? У многих он есть.

ВЦ. — Да, но не любой налет — это болезнь. Обращать внимание нужно на изменение цвета и количества. Это могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью, с другими заболеваниями. Не стоит ждать, пока заболит. Если изменился цвет налета, идите к врачу, это не будет лишним.

Красота требует жертв

— Голливудская улыбка сегодня доступна многим, но любой ли «голливуд» полезен? Какие бывают виниры? Есть ли противопоказания?

ИБ. — Начнем с того, что виниры бывают композитные (из того же материала, что пломбы) и керамические (долговечные и эстетичные). Но противопоказаний много!

— Нужно оценить прикус, состояние десен. Спрос на виниры сейчас чуть упал, люди стали бережнее относиться к своим родным зубам, не хотят их стачивать без нужды.

— А отбеливание? Оно безопасно?

ВЦ. — В нашей поликлинике мы эту процедуру не делаем. Отбеливание — это не лечебная процедура, а травмирующая. Происходит деминерализация эмали. Зубы становятся пористыми, как губка, впитывают все красители. Возникает зависимость, через полгода снова бегут к врачу.

ИБ. — Если хочется осветлить, сделайте профессиональную гигиену. Это снимет налет, цвет станет натурально светлее, нет вреда для эмали.

Жесткая математика

— Давайте о старшем поколении. После 40–50 лет как состояние зубов влияет на качество жизни?

ИБ: — Это однозначно связано. Доказано: нелеченый пародонтит (воспаление десен) укорачивает жизнь.

Риск инфаркта и инсульта выше в 2,5–3 раза. Бактерии из зубных карманов находят в атеросклеротических бляшках. А связь с болезнью Альцгеймера? Токсины по тройничному нерву попадают в мозг и усиливают нейровоспаление.

— Я думал, проблема пожилых в том, что жевать нечем, а тут такое…

ИБ. — Каждый удаленный зуб без восстановления — это потеря 2,5–5 лет активной жизни. Сохранение хотя бы 20 своих зубов после 60 — это не просто норма, это профилактика деменции.

— Но если поставить имплант вместо удаленного, проблема решается?

ИБ. — Зуб — это орган. У нас в организме лишнего ничего нет. Да, пустоту лучше заполнить, чем оставить дефект зубного ряда. Но еще лучше — не доводить до удаления.

Плоские пломбы и старые зубы: менять или ждать?

— Если старые пломбы стерлись, стали плоскими, но под ними не болит, надо менять или ждать сигнала?

ВЦ. — Пломба не должна быть плоской. Она должна восстанавливать анатомию зуба. Если она стерлась, значит, нагрузка распределяется неправильно, что приведет к трещинам или сколам. Даже если не болит, раз в полгода надо обязательно идти к врачу на осмотр.

ИБ. — И важный нюанс: не чистите зубы сразу после кислого! Это мы к весенним модным увлечениям переходим.

Вредный завтрак блогера

— Сейчас модно пить утром воду с лимоном или яблочный уксус. Говорят, запускает желчеотток.

ИБ. — Да, но для эмали это агрессия. Кислота деминерализует (размягчает) эмаль. Если сразу после лимона пойти чистить зубы щеткой, вы сотрете размягченный верхний слой.

— Как быть тем, кому нравится кислое?

ИБ. — Правила простые. Пейте через трубочку, будет меньше контакта с зубами. После кислого прополощите рот водой с содой — чайная ложка на стакан, это щелочь, нейтрализует кислоту. Или съешьте кусочек сыра — сработает казеин.

Зубы чистить только через 30–40 минут, иначе вы получите эффект, как в опыте с яйцом, на которое капнули кислотой — скорлупа, а в нашем случае эмаль, растворяется.

Брекеты в 50 лет и миф о молочных зубах

— Если человеку за 50 лет, передние зубы стерты, врач отказался ставить коронки и просит сначала брекеты из-за прикуса. Есть альтернатива?

ИБ. — Альтернативы есть — элайнеры (прозрачные капы). Но просто так ставить коронки на кривые зубы нельзя. Это может привести к осложнениям, и они с большой вероятностью достаточно быстро «выйдут из строя». Нужно идти к ортодонту. Да, в 50 лет прикус исправляют, если человек хочет сохранить зубы.

— А если ребенок? Многие мамы говорят: «Молочные зубы все равно выпадут, зачем мучить ребенка?»

ИБ. — Это самый опасный миф! Молочные зубы — это хранители места для постоянных. Если удалить молочный рано из-за кариеса, то постоянный зуб может прорезаться криво или не прорезаться вообще, так как погибнет зачаток.

Начнется деформация челюсти, потом в 12 лет — гарантированные брекеты.

Кариозные зубы — это хроническая инфекция. Это причина частых ОРВИ, тонзиллитов и даже задержки роста ребенка и набора веса.

— У вас есть детский кабинет, куда с ребенком можно прийти без страха?

ВЦ. — Да, на Ленина, 111. Здесь великолепный уютный кабинет детского стоматолога. Приходят мотивированные родители. Дети не боятся.

Микроскопы и техника 21-го века

— Областная стоматология уже давно не про «бор-машину и больно». Вы лечите под микроскопом. Это реально работает?

ВЦ. — Да. В основном здании есть шесть микроскопов, также ими оснащены все наши филиалы. Врач видит увеличение в десятки раз. Это позволяет ­обнаружить дополнительные корневые каналы, провести сложное перелечивание, максимально сохранить здоровые ткани, щадяще убрать инфицированные.

Мы недавно были на обучении в Москве у известного лектора с мировым именем и с удивлением поняли, что инструменты и материалы у нас такие же. Условия мирового уровня.

ИБ. — Да, в частности, благодаря компьютерным томографам перед имплантацией мы видим кость как на ладони. Можем выявить процессы, которые даже иногда не видны при проведении других рентгенологических видов исследований.

Ночная капа и главный совет от врачей

— Назовите три привычки для здоровья зубов. Ну, кроме чистки.

ВЦ. — Ирригатор, зубная нить и ополаскиватель. И обязательно менять пасту каждые три месяца — микрофлора привыкает.

ИБ. — А я скажу про ночную капу от бруксизма. Это недооцененная вещь. После 35 лет половина людей скрипит зубами во сне, часто от стресса. Они не слышат этого, но зубы стираются, пломбы скалываются. Капа стоит как средняя пломба, но она сохранит ваши зубы на годы. Первые дни не- удобно, но быстро привыкаешь.

ВЦ. — Подведем итог. Раз в полгода — на осмотр. Берегите зубы. Вы без них, а они без вас — никуда.

