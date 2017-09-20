Аллергия: бороться с причиной, а не с симптомами

Педиатр-аллерголог калужской «Клиники ЗДОРОВьЯ» Екатерина Греули — о сезонных рисках и необходимых мерах безопасности

Виноват генетический сбой

Долгожданное весеннее солнце радует нас, но для многих этот период превращается в настоящий квест «найди причину насморка». Если за окном +10, лужи и первые листочки, а вас снова мучают кашель, воспаление и зуд, это еще не повод бежать в аптеку за противопростудными. Причина может быть совсем в ином — в поллинозе, больше известном нам под общим названием аллергия.

— Чтобы отличать аллергию от ОРВИ, нужно понимать ее природу, — говорит Екатерина Андреевна. — Болезненная реакция на пыльцу и другие аллергены — это лишь результат генетического сбоя, в результате которого иммунитет бросается на борьбу с ранее безобидными белками, попавшими в организм. Окружаю­щим не стоит волноваться – она совершенно не заразна. Зачастую путаницу вносит и появление аллергии уже в феврале, когда ни о какой пыльце и речи не идет. — Это связано с заносом пыльцы из южных регионов, где цветение уже началось, — поясняет доктор Греули. – Даже микроскопические дозы аллергенов могут вызвать воспалительный процесс у людей с повышенной чувствительностью.

Почувствуйте разницу

Как же отличить в домашних условиях аллергию от обычной простуды?

— При ОРВИ поднимается температура, ломит тело, слабость, насморк и кашель держатся постоянно, — рассказывает Екатерина Андреевна. – Поллиноз же протекает без температуры, но с сильным зудом носа, глаз, чиханием, легкими выделениями. Состояние резко ухудшается на улице в сухую ветреную погоду и улучшается в помещении. При этом больной чувствует улучшение от применения антигистаминных препаратов и назальных спреев.

Правда, назначать их себе самостоятельно доктор Греули не рекомендует.

— Настоящим бичом для аллергиков стало злоупотребление сосудо­суживающими каплями для носа, — признается она. – Да, они быстро снимают отек и восстанавливают дыхание, но уже через неделю применения слизистая привыкает к ним и перестает реагировать. Человек вынужден увеличивать применение, комбинировать препараты, но приводит это только к увеличению отека и развитию медикаментозной зависимости. Пациенты с подобной проблемой к нам приходят регулярно, но их беда поправима, если они готовы терпеливо лечиться.

От насморка до бронхита

Впереди у нас, по опыту Екатерины Андреевны, полгода самого опасного времени, когда растительные возбудители аллергии активно напоминают о себе. В мае «проснутся» береза, ольха, орешник. В июне-июле наступит время полевых злаковых трав. С августа по сентябрь ждем беспокойства от полыни и амброзии. Все эти привычные глазу деревья и травы найдут своих жертв.

— Восприимчивость к поллинозу от сезона к сезону только растет, — предостерегает Екатерина Андреевна. — Однажды переболевший человек становится мишенью для новых аллергенов. Добавляется опасность перекрестной пищевой аллергии, которая с каждым сезоном прирастает яблоками, орехами, пасленовыми. Вот почему к врачу нужно идти с малейшим подозрением на аллергическую реакцию, а не ждать, когда насморк перерастет в бронхит.

г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

тел.: +7 (4842) 55-15-15

www.zdorovie-kaluga.ru

