Боровские волонтеры доставили калужанам гуманитарную помощь в зону СВО

В начале апреля добровольцы из Боровского округа отправились в зону проведения специальной военной операции, чтобы доставить военнослужащим необходимую поддержку. Как рассказал глава округа Николай Калиничев, в поездку взяли автомобиль и большую партию гуманитарного груза.

Бойцам передали личные посылки от родных, а также вещи, которые нужны на передовой: маскировочные сети, огнетушители, газовые баллоны, стройматериалы, лекарства для полевых госпиталей и предметы первой необходимости. От балабановской школы № 5 испекли для военнослужащих пасхальные куличи.

Волонтёры также посетили подшефный город Первомайск. Для местных детских садов они привезли развивающие игры, канцелярские товары, книги и ёмкости для чистой воды.