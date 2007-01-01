Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Боровские волонтеры доставили калужанам гуманитарную помощь в зону СВО
Общество

Боровские волонтеры доставили калужанам гуманитарную помощь в зону СВО

Дмитрий Ивьев
15.04, 07:50
0 26
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В начале апреля добровольцы из Боровского округа отправились в зону проведения специальной военной операции, чтобы доставить военнослужащим необходимую поддержку. Как рассказал глава округа Николай Калиничев, в поездку взяли автомобиль и большую партию гуманитарного груза.

Бойцам передали личные посылки от родных, а также вещи, которые нужны на передовой: маскировочные сети, огнетушители, газовые баллоны, стройматериалы, лекарства для полевых госпиталей и предметы первой необходимости. От балабановской школы № 5 испекли для военнослужащих пасхальные куличи.

Волонтёры также посетили подшефный город Первомайск. Для местных детских садов они привезли развивающие игры, канцелярские товары, книги и ёмкости для чистой воды.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
18+