Гормоны не вредные, они хорошие

Эндокринолог Калужского медицинского центра «МедикПро» о тайнах щитовидки, ожирении и об опасности самодиагностики

Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, на традиционном марафоне здоровья врач—эндокринолог медцентра «МедикПро» Наталия Шабанова рассказала о том, как понять, что «батарейка села», почему интернет-диагнозы вредны и можно ли подружиться со своим гормональным фоном.

Стучит не сердце, а щитовидка

— Наталия Николаевна, если зуб болит, идем к стоматологу, голова — к неврологу. А гормоны… Куда на них жаловаться?

— Эндокринная система — это дирижер всего оркестра. Гормоны отвечают за работу конкретных органов, и если фон меняется, страдает весь организм. Они все взаимосвязаны.

Поэтому пациенты часто приходят к нам не в первую очередь. Человек попадает к кардиологу с жалобами на учащенное сердцебиение, а проблема оказывается в щитовидной железе.

Или идет к неврологу из-за перепадов настроения, а опять же гормоны шалят.

Сейчас, кстати, это уже стандарт: если у человека аритмия, кардиолог обязан проверить гормоны щитовидной железы.

— У многих калужан, помнящих Чернобыль, страх перед болезнями щитовидной железы сидит глубоко. Это оправдано?

— Изменения структуры щитовидной железы мы, действительно, видим, особенно у пациентов из южных районов области. Там последствия той аварии дают о себе знать до сих пор.

Но сейчас есть и другой мощный фактор — стресс. Постоянное нервное напряжение запускает механизм поломки.

— Как распознать это? Ну, чтобы не пить валерьянку просто так, а понять, что пора к вам?

— Если переизбыток гормонов, вы это не пропустите: сердце колотится, руки трясутся, вы становитесь эмоционально нестабильным, вес начинает падать без причины. При недостатке гормонов картина обратная: вялость, сонливость, апатия, постоянная усталость. Многие сейчас списывают это на весенний авитаминоз. Плюс замедляется обмен веществ — начинаются запоры, и человек идет к гастроэнтерологу.

Жир на боках — это диагноз?

— Весна, все хотят быть красивыми летом. Где грань, когда «я просто плотный» превращается в «мне срочно к эндокринологу»?

— Есть самый простой тест — сантиметровая лента. Измерьте окружность талии. У женщин больше 80 см — уже повод задуматься. У мужчин — больше 92-94 см. Если у женщины талия перевалила за 88 см, это висцеральное ожирение. Неважно, высокая женщина или низкая, кость широкая или нет. Окружность талии — это стандарт.

— То есть ожирение — это прямой путь к диабету?

— Если оно нарастает, да, вы до него дойдете.

Про сахар: пандемия или нет

— ВОЗ говорит, что диабет — это пандемия. А как у нас в Калуге?

— Статистику точнее скажет главный эндокринолог области, но тенденция та же. Однако есть и хорошая новость: люди стали чаще приходить после диспансеризации. Сахар 6,5 — пациент еще ничего не чувствует, но анализ уже кричит о проблеме.

— Существует же какой-то несахарный диабет? Это миф?

— Нет, это реальная, но редкая патология. Симптомы похожи — жажда и частое мочеиспускание, но причины и лечение совершенно другие. Там нет проблем с инсулином.

Йод и интернет

— Про йод все слышали. Срочно бежать покупать добавки?

— Для взрослого человека йод в таблетках уже не так критичен. Достаточно использовать йодированную соль.

— Сейчас у всех главный врач — интернет. Что говорите таким пациентам?

— Бывает, звонят на ресепшен: «Я была у вашего врача, но интернет поставил другой диагноз. Я буду лечиться, как интернет сказал». Что тут скажешь? Это их право. Но приходят все равно к нам, когда становится совсем тяжело, потому что самодиагностика — это беда. И перелечивать потом сложно.

Пожелание на Всемирный день здоровья

— Традиционный вопрос: что пожелаете жителям Калужской области?

— Верьте в себя. Если вы хотите похудеть, вы похудеете. Но не верьте в волшебную таблетку. Верьте в физическую активность и питание. Надо не запрещать себе все, а делать это с умом и под контролем врача. Профилактика всегда легче лечения. И конечно, солнца, света и тепла!

