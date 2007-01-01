Как школьники становятся элитой АПК

Увидеть, как растят крошечных телят, удобряют почву, создают запас собственных семян, выделывают высококачественную кожу, посмотреть какую технику используют в современном агропроме… Согласитесь, такие уроки намного интереснее привычных параграфов в школьных учебниках. Возможность заглянуть туда, где однажды будешь строить карьеру даёт, к примеру, проект «Мираторга» «От парты до зарплаты».

Про кадровый голод сегодня кто только ни говорит, особенно на селе, где труд благородный, но довольно непростой. Дальновидные компании заранее выстраивают систему подготовки потенциальных сотрудников.

В 2026 году в рамках проекта «От парты до зарплаты» запущен новый формат профориентации для самых маленьких и объявлен большой целевой набор в ведущие аграрные вузы страны.

Все начинается в Корочанском районе Белгородской области, в детском саду «Уютный». Он построен по австрийскому проекту для детей сотрудников — просторные игровые, скалодром, бассейн и кабинет английского. Но с марта 2026 года здесь появилась особая программа ранней профориентации. Воспитатели в игровой форме рассказывают, чем кормить плюшевого поросенка, как смешивать зерно и зачем ухаживать за рассадой. Так с детства формируется уважение к труду родителей и понимание: «быть аграрием — круто».

Следующая ступень — школа. Агроклассы открыты уже в восьми школах, партнерами выступают пять ведущих аграрных университетов — Брянский, Курский, Белгородский, Воронежский и Орловский. Школьники углубленно изучают профильные предметы, ездят на фермы и заводы на экскурсии, а теперь для них создали интересные видеоуроки с участием сверстников. Лучшие специалисты и увлеченные школьники посещают разные площадки – растениеводческие, животноводческие, перерабатывающие, а потом в коротком интересном формате видеоурока рассказывают, как все устроено. Показывают специфику будущей работы, фермы – современные, чистые, высокотехнологичные.

Выпускникам агроклассов стать студентами намного проще. Целевое направление в вузы позволяет учиться бесплатно, получать повышенную стипендию, перенимать опыт у лучших практикующих наставников, а после диплома гарантированно трудоустроиться с достойной белой зарплатой. По сути, будущего сотрудника берут за руку и ведут его по жизни, помогая максимально раскрыть потенциал.

— Благодаря многоступенчатой образовательной стратегии мы растим самых способных и мотивированных молодых сотрудников, помогаем им реализовывать свои таланты на родной земле, — говорит президент компании Виктор Линник. — Наша цель — стать компанией, о работе в которой будут мечтать лучшие специалисты, осознанно выбравшие профессию и готовые ставить перед собой амбициозные карьерные цели.

В 2026 году для целевого набора предусмотрено 137 мест в 15 ведущих профильных вузах России, включая московские. География программы охватывает Белгородскую, Брянскую, Курскую, Калужскую, Орловскую, Воронежскую, Саратовскую, Смоленскую, Московскую и Калининградскую области. Участвовать в конкурсе могут не только ученики 11-х классов, но и выпускники колледжей и техникумов, а также действующие сотрудники и, желающие повысить свою квалификацию и получить новую специальность. Нужны агрономы, ветеринары, специалисты по автоматизации, биоинженерии, мехатронике и робототехнике.

Сейчас средний возраст коллектива – 39 лет, а доля работников до 30 лет превышает 28%. Как отмечают эксперты, это говорит о привлекательности компании для молодежи, которая хочет жить и работать на своей малой родине, иметь стабильный доход и уверенность в будущем.