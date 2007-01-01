Второй день подряд в Протве поднялась вода

Новые данные о ситуации с паводком во вторник, 14 апреля, опубликовали в МЧС.

На территории Спас-Загорья вода в Протва поднялась на семь сантиметров. Примерно таким же было повышение днём ранее.

В Угре и Жиздре уровень воды не поменялся.

Ока в Калуге за сутки опустилась на 14 сантиметров.

Напомним, пик паводка в Калужской области был пройден в первые дни апреля.