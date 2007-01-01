Калуга попала в ТОП-10 самых комфортных городов России
Общество

Калуга попала в ТОП-10 самых комфортных городов России

Дмитрий Ивьев
14.04, 15:11
3 498
Калуга оказалась в числе лучших городов страны для жизни. Согласно новому рейтингу Финансового университета при Правительстве РФ, областной центр занял место в ТОП-10 самых комфортных городов России.

В этой престижной компании также Москва и Санкт-Петербург, Сочи и Калининград, Екатеринбург, Грозный, Новороссийск, Владикавказ и Вологда.

Эксперты смотрели на разные стороны жизни: насколько хорошо живут люди, легко ли купить жильё, как работают поликлиники и больницы, чистый ли воздух и много ли зелени, есть ли возможности учиться, развиваться и интересно проводить время.

Ранее город уже попадал в десятку по качеству жизни.

