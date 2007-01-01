В Глазовской школе продолжается большой ремонт по нацпроекту
В Глазовской школе продолжается большой ремонт по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
14.04, 12:01
В Глазовской школе Сухиничского округа идёт масштабный капремонт. Работы проходят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», рассказал глава округа Александр Колесников.

Рабочие демонтировали всё, что требовало замены, обновили систему отопления на втором этаже и поставили новые окна. Сейчас в школе идут отделочные работы: мастера выравнивают стены, красят, кладут плитку. Параллельно меняют инженерные сети — водопровод, канализацию, электрику.

В ближайшие дни подрядчик планирует приступить к ремонту крыши и отмостки вокруг здания.

Александр Колесников отметил, что подрядчик работает в срок.

