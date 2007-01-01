В Глазовской школе продолжается большой ремонт по нацпроекту
В Глазовской школе Сухиничского округа идёт масштабный капремонт. Работы проходят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», рассказал глава округа Александр Колесников.
Рабочие демонтировали всё, что требовало замены, обновили систему отопления на втором этаже и поставили новые окна. Сейчас в школе идут отделочные работы: мастера выравнивают стены, красят, кладут плитку. Параллельно меняют инженерные сети — водопровод, канализацию, электрику.
В ближайшие дни подрядчик планирует приступить к ремонту крыши и отмостки вокруг здания.
Александр Колесников отметил, что подрядчик работает в срок.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь