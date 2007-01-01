Главная Новости Общество В Калужском филиале РАНХиГС открылась выставка, посвящённая 65-летию первого полёта в космос
Общество

В Калужском филиале РАНХиГС открылась выставка, посвящённая 65-летию первого полёта в космос

Дмитрий Ивьев
14.04, 13:44
В экспозиции представлены фотографии, письма, инструкции, чертежи и документы из федерального архива научно-технической документации и архива документов новейшей истории Калужской области. Приветствовал студентов и педагогов на открытии выставки председатель Думы Калуги Юрий Моисеев:

«Я очень ценю калужский филиал Академии народного хозяйства и государственной службы. Это не только ВУЗ, в котором можно получить востребованную специальность и качественное образование. Филиал постоянно развивается, идёт в ногу со временем, в нём уделяется особое внимание патриотическому воспитанию молодого поколения и сохранению исторической памяти. Калуга –  колыбель космонавтики, в нашем городе жил и работал великий учёный Константин Циолковский, здесь создан лучший музей истории космонавтики. Наш долг сохранить память об освоении космоса нашими соотечественниками и передать её будущим поколениям. Искренне благодарю сотрудников калужского филиала РАНХиГС и работников архива за реализацию этого замечательного проекта».

